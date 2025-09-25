▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

CSC premiata con i “Best Of” awards del New York Law Journal per il quattordicesimo anno consecutivo

CSC è stata ancora una volta riconosciuta nel sondaggio annuale “Best Of” del New York Law Journal, assicurandosi i primi posti in classifica in due categorie: Business Formation Services Provid...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/09/2025

Business Wire

WILMINGTON, Del.: CSC è stata ancora una volta riconosciuta nel sondaggio annuale “Best Of” del New York Law Journal, assicurandosi i primi posti in classifica in due categorie:

  • Business Formation Services Provider (Fornitore di servizi per la costituzione di imprese) – premiata per 14 anni consecutivi e inserita nella Hall of Fame.
  • Entity Management System/Company (Sistema/Società di gestione di entità) – premiata per 12 anni.

I premi New York Law Journal “Best Of” celebrano i fornitori più rispettati di prodotti e servizi legali votati da avvocati e professionisti del settore legale di New York.

“CSC è onorata di ricevere ancora una volta il riconoscimento dalla comunità legale di New York. Questi premi riflettono la fiducia accordataci dai nostri clienti e il nostro impegno a fornire soluzioni che li aiutino a raggiungere i loro obiettivi con fiducia”, ha affermato Jennifer Kenton, Direttore commerciale di CSC. “Ottenere questi riconoscimenti per 14 anni consecutivi è una vera testimonianza della dedizione dei nostri team e delle solide collaborazioni che abbiamo creato con gli studi legali più prestigiosi”.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.