CSC premiata con i “Best Of” awards del New York Law Journal per il quattordicesimo anno consecutivo

WILMINGTON, Del.: CSC è stata ancora una volta riconosciuta nel sondaggio annuale “Best Of” del New York Law Journal, assicurandosi i primi posti in classifica in due categorie:

Business Formation Services Provider (Fornitore di servizi per la costituzione di imprese) – premiata per 14 anni consecutivi e inserita nella Hall of Fame.

(Fornitore di servizi per la costituzione di imprese) – premiata per 14 anni consecutivi e inserita nella Entity Management System/Company (Sistema/Società di gestione di entità) – premiata per 12 anni.

I premi New York Law Journal “Best Of” celebrano i fornitori più rispettati di prodotti e servizi legali votati da avvocati e professionisti del settore legale di New York.

“CSC è onorata di ricevere ancora una volta il riconoscimento dalla comunità legale di New York. Questi premi riflettono la fiducia accordataci dai nostri clienti e il nostro impegno a fornire soluzioni che li aiutino a raggiungere i loro obiettivi con fiducia”, ha affermato Jennifer Kenton, Direttore commerciale di CSC. “Ottenere questi riconoscimenti per 14 anni consecutivi è una vera testimonianza della dedizione dei nostri team e delle solide collaborazioni che abbiamo creato con gli studi legali più prestigiosi”.

