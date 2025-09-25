Airship nominata nella categoria 2025 di Gartner® Magic Quadrant™ per i Multichannel Marketing Hubs

Airship, l'azienda di esperienza clienti incentrata sui dispositivi mobili, oggi ha annunciato il suo primo riconoscimento nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Multichannel Marketing Hubs (Hub di ...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 25/09/2025
Riteniamo che l'inclusione di Airship per la prima volta in questo rapporto segnali un cambiamento nel mercato verso piattaforme intelligenti che unificano la messaggistica, le esperienze e i dati
SAN FRANCISCO: Airship, l'azienda di esperienza clienti incentrata sui dispositivi mobili, oggi ha annunciato il suo primo riconoscimento nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Multichannel Marketing Hubs (Hub di marketing multicanale)1. Da fornitore riconosciuto per la sesta volta nella Market Guide for Mobile Marketing Platforms 2 (già nota come Gartner Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms 2018-2020), riteniamo che l'inclusione di Airship nel Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs riconosca la sua competenza incentrata sui dispositivi mobili nell'orchestrazione di fluide esperienze clienti multicanale.
Fonte: Business Wire