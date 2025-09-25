▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Gurobi pubblica il rapporto 2025 State of Mathematical Optimization

Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieta di annunciare la pubblicazione del suo 2025 State of Mathematical Optimization Report (Rapporto sull...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/09/2025

Business Wire

Un sondaggio rivela come le organizzazioni utilizzino l'ottimizzazione e le tecnologie AI emergenti per affrontare le sfide strategiche e operative in tutte le industrie.

BEAVERTON, Ore.: Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieta di annunciare la pubblicazione del suo 2025 State of Mathematical Optimization Report (Rapporto sullo stato dell'ottimizzazione matematica). Il rapporto di quest'anno, basato su un sondaggio degli utenti commerciali di ottimizzazione matematica, spiega come le aziende impieghino l'ottimizzazione assieme ad altre tecnologie, come l'intelligenza artificiale generativa (GenAI).

Sebbene solo il 6% degli intervistati attualmente abbini l'ottimizzazione e la GenAI o i modelli linguistici di grandi dimensioni, il 24% segnala l'attuale sperimentazione con le due tecnologie, mentre il 30% è interessato ma non ha ancora iniziato a farlo.

Per leggere e scaricare il rapporto completo, visita il sito internet di Gurobi.

Fonte: Business Wire



