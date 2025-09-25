▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

OPEX® Corporation si allea con DATAWIN GmbH per la distribuzione internazionale degli scanner per documenti InoTec

OPEX® Corporation, leader globale nelle soluzioni di Next Generation Automation innovative destinate all'automazione di posta e documenti, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con DATAWIN Gmb...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/09/2025

Business Wire

MOORESTOWN, New Jersey: OPEX® Corporation, leader globale nelle soluzioni di Next Generation Automation innovative destinate all'automazione di posta e documenti, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con DATAWIN GmbH, importante produttore di scanner di qualità per documenti. In base ai termini dell'accordo, OPEX distribuirà gli scanner per documenti InoTec targati DATAWIN a livello internazionale.

La collaborazione apre nuovi mercati internazionali per DATAWIN, che ha sede ad Ergolding, in prossimità di Landshut, in Germania: per l'azienda si tratta infatti della prima partnership di portata globale, in cui DATAWIN conferma i termini per la distribuzione già in essere e specifici per paese e regione. Per OPEX, questa iniziativa amplia ulteriormente il portafoglio esistente grazie all'aggiunta degli scanner desktop per documenti all'offerta attuale.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.