OPEX® Corporation si allea con DATAWIN GmbH per la distribuzione internazionale degli scanner per documenti InoTec

MOORESTOWN, New Jersey: OPEX® Corporation, leader globale nelle soluzioni di Next Generation Automation innovative destinate all'automazione di posta e documenti, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con DATAWIN GmbH, importante produttore di scanner di qualità per documenti. In base ai termini dell'accordo, OPEX distribuirà gli scanner per documenti InoTec targati DATAWIN a livello internazionale.

La collaborazione apre nuovi mercati internazionali per DATAWIN, che ha sede ad Ergolding, in prossimità di Landshut, in Germania: per l'azienda si tratta infatti della prima partnership di portata globale, in cui DATAWIN conferma i termini per la distribuzione già in essere e specifici per paese e regione. Per OPEX, questa iniziativa amplia ulteriormente il portafoglio esistente grazie all'aggiunta degli scanner desktop per documenti all'offerta attuale.

Fonte: Business Wire