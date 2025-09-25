La collaborazione di ROYC con I Squared Capital alimenterà l'espansione del canale patrimoniale

STOCCOLMA: ROYC, il principale fornitore globale di Platform-as-a-Service per investimenti alternativi, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con I Squared Capital, un gestore indipendente leader globale di investimenti in infrastrutture. ROYC servirà da partner tecnologico di I Squared in Europa per sostenere l'espansione di I Squared nel canale patrimoniale privato.

Questa collaborazione riflette l'impegno comune delle due aziende a utilizzare la migliore tecnologia per ampliare l'accesso ai mercati privati per tutti gli investitori e valorizzare l'esperienza per gli investitori.

“La nostra missione è eliminare la frizione operativa che storicamente ha rallentato le strategie mirate al segmento esteso della Private Wealth. Abbinando la profonda competenza nella strutturazione di ROYC e il nostro sistema operativo cloud-native, consentiamo ai gestori di risorse di scalare in modo efficiente e proporre facili percorsi per gli investitori”, ha dichiarato Octavian Popescu, CEO di ROYC.

“ROYC è stato un partner importante nello sviluppo della nostra nuova piattaforma patrimoniale, che aumenta l'accesso al capitale. L'infrastruttura è essenziale per la crescita globale. Mentre le risorse invecchiano e i deficit statali salgono a livello mondiale, la domanda di capitali privati per finanziare infrastrutture di alta qualità non è mai stata tanto ingente. Lo vediamo come un'irresistibile classe di risorse in espansione”, ha dichiarato Gautam Bhandari, Direttore globale degli investimenti e Managing Partner di I Squared.

Informazioni su ROYC

ROYC è l'azienda leader nella tecnologia finanziaria B2B in Europa che offre un sistema operativo completo per i mercati privati, consentendo alle società di capitali privati, a banche, a gestori patrimoniali e a uffici multifamiliari di accedere, distribuire e gestire investimenti privati in modo diretto e su scala. Con l'espasione dei mercati privati, le istituzioni finanziarie richiedono soluzioni scalabili, guidate dalla tecnologia per gestire la complessità, ottimizzare le operazioni dei fondi, e proporre esperienze clienti eccezionali. ROYC abbina tecnologia all'avanguardia per i mercati privati con strutturazioni di fondi e soluzioni di investimento su misura. La sua piattaforma intuitiva e scalabile sostituisce i processi manuali con l'automazione e l'accesso ai dati in tempo reale, trasformando il modo in cui gli investimenti nei mercati privati vengono gestiti in tutto il ciclo di vita dei fondi.

Informazioni su I Squared Capital

I Squared è un investitore globale leader nel settore delle infrastrutture, con patrimoni gestiti per oltre 50 miliardi di dollari USA. Sviluppiamo e scaliamo imprese essenziali per le infrastrutture che offrono servizi essenziali a milioni di persone in tutto il mondo. Gestiamo un portafoglio diversificato di oltre 90 società in 70 Paesi, in diversi settori, tra cui servizi di pubblica utilità, energia, infrastrutture digitali, trasporti, infrastrutture ambientali e sociali. La nostra sede è a Miami e siamo un team di oltre 300 professionisti operanti nelle nostre sedi di Abu Dhabi, Londra, Monaco, Nuova Delhi, San Paolo, Singapore, Sydney e Taipei. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.isquaredcapital.com.

Fonte: Business Wire