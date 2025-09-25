▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Thredd attua l'espansione della carta aziendale OFX nei mercati chiave globali

Thredd, l'elaboratore leader globale di pagamenti di nuova generazione, oggi ha annunciato la crescita continua della sua collaborazione con OFX, lo specialista globale di carte, pagamenti e cambio va...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/09/2025

Business Wire

Dopo il successo del lancio in Canada, il sodalizio tenta di aggiungere altri Paesi nelle le Americhe, in Europa e nelle regioni APAC

LONDRA: Thredd, l'elaboratore leader globale di pagamenti di nuova generazione, oggi ha annunciato la crescita continua della sua collaborazione con OFX, lo specialista globale di carte, pagamenti e cambio valuta di fiducia di oltre 37.000 piccole-medie imprese e clienti aziendali in tutto il mondo. La piattaforma integrata di OFX unisce l'erogazione delle carte, la gestione delle spese, le soluzioni di cambio valuta e i pagamenti in un'unica potente soluzione, dando alle imprese il controllo totale del loro flusso di cassa, delle spese e dei pagamenti ai fornitori a livello locale e internazionale.

Dopo il successo dei lanci in Australia, Canada ed Europa, OFX ora sta ampliando la sua presenza negli Stati Uniti e in mercati APAC selezionati.

Fonte: Business Wire



