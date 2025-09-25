Storm Reply supporta 1NCE nell’evoluzione della sua piattaforma IoT

TORINO, Italia: Storm Reply, società del Gruppo Reply specializzata in applicazioni cloud, ha collaborato con 1NCE – l’operatore della più grande rete IoT al mondo in cloud – per realizzare un nuovo API proxy capace di abilitare una gestione globale e scalabile delle applicazioni IoT e di supportare concretamente i servizi offert agli oltre 24.000 clienti di 1NCE.

Con il nuovo proxy, 1NCE rende ancora più semplice per i propri clienti gestire i workflow IoT, sostituendo soluzioni frammentate e complesse con un’unica interfaccia centrale e intuitiva. Grazie al supporto di Storm Reply, 1NCE ha potuto innovare radicalmente l’API Layer: ora tutta la comunicazione tra l’applicazione rivolta ai clienti e il backend passa attraverso il proxy. Che si tratti di attivare SIM IoT, gestire i dispositivi o utilizzare funzioni di analisi, tutti i processi vengono gestiti in modo uniforme e centralizzato tramite l’API Layer. Per gli utenti della piattaforma 1NCE questo significa un’esperienza ancora più lineare: implementare ecosistemi IoT in modo più efficiente, ridurre sensibilmente i tempi di sviluppo e contenere i costi operativi.

Un aspetto di particolare rilievo dell’applicazione è la capacità di tracciare in modo continuo tutti i flussi di dati, dal singolo dispositivo connesso fino ai sistemi integrati. La piena trasparenza è garantita anche in ambienti IT complessi ed eterogenei, che coinvolgono più provider cloud o soluzioni di terze parti. Questo si traduce in una diagnosi degli errori molto più rapida e in una maggiore sicurezza operativa, anche nelle configurazioni IoT più complesse.

L’API proxy unificato rappresenta così un elemento chiave di supporto per la piattaforma 1NCE, garantendo l’integrazione fluida e senza interruzioni di tutti i servizi e prodotti. L’applicazione, sviluppata su Amazon Web Services (AWS), è progettata per rispondere ai più elevati standard di scalabilità, sicurezza e disponibilità. I test automatici di accesso proteggono i dati critici per il business, mentre il monitoraggio continuo assicura prestazioni sempre elevate e affidabili.

Jan Sulaiman, Vice President of Global IoT Solutions di 1NCE, ha dichiarato: “Sin dall’inizio, la missione di 1NCE è stata rendere l’IoT semplice e accessibile. Con il nuovo API proxy, Storm Reply sta aiutando i nostri clienti a integrare le loro soluzioni su scala realmente globale.”

Il proxy gestisce già oltre 18.000 chiamate API al secondo, supportando in modo affidabile più di 24.000 clienti e sostenendo l’espansione della customer base in rapida crescita di 1NCE. La soluzione abilita modelli di business agili e sicuri, fondati su dati e connettività – dall’Industry 4.0 allo smart metering, fino al settore energetico e alle infrastrutture urbane sostenibili.

1NCE

1NCE offre una piattaforma software completa per prodotti connessi, garantendo connettività IoT continua in oltre 170 paesi. La piattaforma consente ai clienti di acquisire i dati dei dispositivi in modo sicuro e affidabile, trasformandoli in insight concreti. Accelerando l’adozione dell’IoT, riducendo il time-to-market dei progetti di raccolta dati, prolungando il ciclo di vita dei dispositivi e consentendo una gestione efficiente dei sensori dall’installazione fino alla dismissione, 1NCE genera maggiore efficienza e valore lungo l’intero ecosistema IoT. www.1nce.com/en-us

Storm Reply

Storm Reply è specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi innovativi basati sul cloud. Grazie a una consolidata esperienza nella creazione e gestione di soluzioni Cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) e Platform as a Service (PaaS), Storm Reply supporta importanti aziende in Europa e in tutto il mondo nell’implementazione di sistemi e applicazioni basati sul Cloud. Storm Reply è AWS Premier Consulting Partner. www.storm.reply.com

Fonte: Business Wire