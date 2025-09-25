Hanshow consolida il proprio ecosistema globale grazie alla collaborazione con Glintt Life e con shopreme, per promuovere la digitalizzazione del commercio al dettaglio intelligente

PARIGI: Hanshow, leader globale nelle soluzioni digitali per il commercio elettronico al dettaglio, rafforza il proprio ecosistema globale grazie a collaborazioni strategiche che coniugano la competenza nei mercati locali con la tecnologia avanzata per il settore retail. Le partnership più recenti riuniscono Glintt, colosso iberico della tecnologia e della distribuzione nel comparto farmaceutico, e shopreme, leader nelle soluzioni di self checkout e smart cart. Più che di iniziative parallele, si tratta di rapporti che si inseriscono in un'architettura unificata in grado di mettere in connessione le etichette digitali di prezzatura, i media all'interno del punto vendita, l'innovazione nella fase del pagamento finale e i flussi di lavoro specifici del settore, per velocizzare su larga scala la digitalizzazione del commercio al dettaglio intelligente.

Tramite le sue aziende Pulso e Consoft, responsabile dei software farmaceutici gestionali Nixfarma e Farmatic, Glintt Life collega oltre 12.000 farmacie in tutta la Spagna con piattaforme a supporto di prescrizioni farmaceutiche, logistica e servizi.

Fonte: Business Wire