Forrester onorerà i destinatari dei suoi premi 2025 Technology Awards al Technology & Innovation Summit EMEA

Forrester (Nasdaq: FORR) ha annunciato oggi che mBank e Philip Morris International (PMI) sono i vincitori 2025 rispettivamente dei suoi Technology Strategy Impact e Enterprise Architecture Awards, pe...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/09/2025

Business Wire

mBank e Philip Morris International verranno riconosciuti per aver allineato le loro strategie tecnologiche agli obiettivi aziendali per accelerare la crescita

LONDRA: Forrester (Nasdaq: FORR) ha annunciato oggi che mBank e Philip Morris International (PMI) sono i vincitori 2025 rispettivamente dei suoi Technology Strategy Impact e Enterprise Architecture Awards, per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (EMEA). I premi, che saranno presentati al Forrester’s Technology & Innovation Summit EMEA, riconoscono queste organizzazioni per l'ottimizzazione del valore dei propri investimenti tecnologici per promuovere risultati commerciali concreti.

mBank, la prima banca digitale della Polonia, è destinataria del Forrester’s Technology Strategy Impact Award per l'EMEA di quest'anno.

Fonte: Business Wire



