Allegro DVT supporta l’ecosistema dello standard AV2 con il lancio di strumenti completi di verifica della conformità

GRENOBLE, Francia: Allegro DVT, fornitore leader di soluzioni per le tecnologie video digitali, annuncia oggi il rilascio di un’ampia gamma di soluzioni destinate ad accelerare l’adozione del codec AV2 di nuova generazione sviluppato dall’Alliance for Open Media (AOMedia).

Il codec AV2, il cui rilascio ufficiale è previsto entro la fine del 2025 come annunciato da AOMedia il 15 settembre, rappresenta un progresso tecnologico di portata significativa nelle prestazioni di compressione video. Esso offrirà, in particolare, un supporto potenziato per le applicazioni AR/VR, una gestione più efficiente dei contenuti grafici e numerosi altri miglioramenti volti a garantire esperienze multimediali di livello superiore.

I prodotti AV2 presentati oggi da AllegroDVT comprendono:

Sirius AV2 Compliance Test Suite – Una soluzione completa di verrifica dei decoder, concepita per agevolare la piena conformità ad AV2 sulla base del codice sorgente AVM disponibile pubblicamente. La suite Sirius AV2 consente una validazione robusta dei decoder AV2 hardware e software, grazie a casi di prova che coprono tutte le casistiche limite, le equazioni e le condizioni ramificate. Include inoltre un rapporto di copertura completo, che offre agli sviluppatori la massima sicurezza sul rispetto dei più elevati standard di conformità necessari per l’immissione sul mercato.

– Una soluzione completa di verrifica dei decoder, concepita per agevolare la piena conformità ad AV2 sulla base del codice sorgente AVM disponibile pubblicamente. La suite Sirius AV2 consente una validazione robusta dei decoder AV2 hardware e software, grazie a casi di prova che coprono tutte le casistiche limite, le equazioni e le condizioni ramificate. Include inoltre un rapporto di copertura completo, che offre agli sviluppatori la massima sicurezza sul rispetto dei più elevati standard di conformità necessari per l’immissione sul mercato. Astralis AV2 VQ Analyzer – Un potente strumento di analisi e debugging che fornisce un’analisi approfondita dei bitstream AV2. Aiuta gli sviluppatori a ottimizzare l’efficienza, accelera le attività di debugging e consente di offrire encoder e decoder video conformi e di qualità superiore in tempi di commercializzazione ridotti.

– Un potente strumento di analisi e debugging che fornisce un’analisi approfondita dei bitstream AV2. Aiuta gli sviluppatori a ottimizzare l’efficienza, accelera le attività di debugging e consente di offrire encoder e decoder video conformi e di qualità superiore in tempi di commercializzazione ridotti. Pulsar AV2 Decoder Semiconductor IP – Un blocco IP semiconduttore pronto per l’integrazione, che offre prestazioni di decodifica AV2 di prim’ordine per i SoC destinati ai dispositivi consumer e alle piattaforme di streaming di nuova generazione, garantendo nel contempo una riproduzione di alta qualità ed efficiente dal punto di vista energetico. Il Pulsar AV2 Decoder IP sarà disponibile poco dopo il rilascio della specifica AV2.

«Combinando bitstream di conformità, strumenti avanzati di analisi e blocchi IP semiconduttore per il futuro codec AV2, Allegro DVT si trova in una posizione unica per aiutare l’industria video a promuovere l’adozione di AV2 accelerando il rilascio dei prodotti AV2», ha dichiarato Nouar Hamze, CEO di Allegro DVT. «Con oltre 22 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni di verifica video e un comprovato successo nel rilascio di soluzioni AV1, VP9, VVC, HEVC, AVC e LCEVC di alta qualità, AllegroDVT conferma ancora una volta il proprio impegno a sostenere gli standard video aperti e a fornire strumenti e tecnologie necessari a un’adozione fluida da parte dell’industria.»

Informazioni su Allegro DVT

Allegro DVT, società globale con sede a Grenoble (Francia), è uno dei principali fornitori di soluzioni per la tecnologia video digitale, incluse suite di verifica video e blocchi IP video per semiconduttori. Con l’acquisizione di Vicuesoft, Allegro DVT ha ampliato il proprio portafoglio di strumenti di verifica video aggiungendo il software VQ Analyzer, leader del settore.

Fonte: Business Wire