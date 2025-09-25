Allegro DVT supporta l’ecosistema dello standard AV2 con il lancio di strumenti completi di verifica della conformità

Allegro DVT, fornitore leader di soluzioni per le tecnologie video digitali, annuncia oggi il rilascio di un’ampia gamma di soluzioni destinate ad accelerare l’adozione del codec AV2 di nuova gene...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 25/09/2025
GRENOBLE, Francia: Allegro DVT, fornitore leader di soluzioni per le tecnologie video digitali, annuncia oggi il rilascio di un’ampia gamma di soluzioni destinate ad accelerare l’adozione del codec AV2 di nuova generazione sviluppato dall’Alliance for Open Media (AOMedia).
Il codec AV2, il cui rilascio ufficiale è previsto entro la fine del 2025 come annunciato da AOMedia il 15 settembre, rappresenta un progresso tecnologico di portata significativa nelle prestazioni di compressione video. Esso offrirà, in particolare, un supporto potenziato per le applicazioni AR/VR, una gestione più efficiente dei contenuti grafici e numerosi altri miglioramenti volti a garantire esperienze multimediali di livello superiore.
I prodotti AV2 presentati oggi da AllegroDVT comprendono:
«Combinando bitstream di conformità, strumenti avanzati di analisi e blocchi IP semiconduttore per il futuro codec AV2, Allegro DVT si trova in una posizione unica per aiutare l’industria video a promuovere l’adozione di AV2 accelerando il rilascio dei prodotti AV2», ha dichiarato Nouar Hamze, CEO di Allegro DVT. «Con oltre 22 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni di verifica video e un comprovato successo nel rilascio di soluzioni AV1, VP9, VVC, HEVC, AVC e LCEVC di alta qualità, AllegroDVT conferma ancora una volta il proprio impegno a sostenere gli standard video aperti e a fornire strumenti e tecnologie necessari a un’adozione fluida da parte dell’industria.»
Informazioni su Allegro DVT
Allegro DVT, società globale con sede a Grenoble (Francia), è uno dei principali fornitori di soluzioni per la tecnologia video digitale, incluse suite di verifica video e blocchi IP video per semiconduttori. Con l’acquisizione di Vicuesoft, Allegro DVT ha ampliato il proprio portafoglio di strumenti di verifica video aggiungendo il software VQ Analyzer, leader del settore.
Fonte: Business Wire