Uno studio condotto da Regula indica che quasi la metà delle aziende ammette che strumenti di verifica dell’identità disconnessi costituiscono la nuova vulnerabilità

RESTON, Virginia: Secondo un nuovo studio condotto da Regula , azienda che sviluppa a livello globale soluzioni di verifica dell’identità e dispositivi forensi, il 43% delle aziende individua nell’assenza di integrazione e orchestrazione il loro problema principale, mentre quasi la stessa percentuale (44%) afferma che tali capacità sono in cima all’elenco di quelle desiderate per una configurazione ideale. I dati suggeriscono un punto di svolta: ora le aziende si rendono conto che strumenti di verifica dell’identità disconnessi costituiscono la nuova vulnerabilità.

Questo equilibrio quasi perfetto rivela una semplice verità: attuare l’orchestrazione, ossia collegare tutte le fasi di verifica dell’identità in un singolo processo integrato, una volta considerata una funzionalità desiderabile, è diventato un requisito cruciale.

Fonte: Business Wire