La DCO e gli Stati membri si uniscono attraverso WE-Elevate per promuovere le imprese guidate da donne nell'economia digitale

NEW YORK: La Digital Cooperation Organization (DCO), la prima organizzazione intergovernativa internazionale indipendente al mondo dedicata all'accelerazione delle economie digitali inclusive e sostenibili, ha annunciato l' ampliamento del suo programma WE-Elevate a tutti gli Stati membri a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA80) a New York.

Sviluppato dalla DCO per sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) guidate da donne, WE-Elevate è un programma di sviluppo delle capacità trasformativo, concepito per aiutare le imprenditrici a partecipare pienamente all'economia digitale. Sperimentato in Ruanda, il programma ha già prodotto risultati tangibili, consentendo alle MPMI guidate da donne di migliorare le competenze digitali, formalizzare le operazioni ed espandersi in nuovi mercati.

WE-Elevate combina moduli di formazione online, mentoring e accesso a piattaforme di e-commerce globali per fornire alle imprenditrici competenze digitali, finanziarie e imprenditoriali. Il programma è progettato per guidare le aziende dal mondo offline a quello online attraverso una formazione personalizzata e graduale, che va dalla preparazione digitale di base all'abilitazione al commercio elettronico transfrontaliero. In questo modo, aiuta le micro, piccole e medie imprese guidate da donne a formalizzare le proprie attività, ampliare la propria clientela e generare occupazione sostenibile.

Commentando il successo dell'espansione, il segretario generale del DCO, Deemah AlYahya, ha dichiarato: "WE-Elevate va oltre la creazione di imprese da parte delle donne; si tratta di nazioni che costruiscono un nuovo contratto sociale per l'era digitale. Si tratta di un nuovo multilateralismo in azione: gli Stati membri uniti per garantire che l'economia digitale non accentui le disparità, ma diventi un ponte che consenta alle donne di cogliere nuove opportunità. Da Kigali a Kuwait City, da Lagos a Lahore, abbiamo constatato come l'accesso al digitale da parte di una sola donna possa trasformare una famiglia, una comunità e, in ultima analisi, una nazione. Espandendo WE-Elevate in tutti i nostri Stati membri, stiamo scegliendo un futuro in cui l'inclusione non è un ripensamento, ma il fondamento stesso della prosperità digitale per tutti".

WE-Elevate è un'iniziativa fondamentale della Digital Cooperation Organization (DCO) che trasforma le micro, piccole e medie imprese offline guidate da donne in marchi digital-first online. Grazie alle competenze acquisite nel commercio elettronico, le partecipanti ottengono l'accesso ai mercati globali dell'e-commerce, all'inclusione finanziaria e a una crescita scalabile. Questo programma promuove inoltre il contributo della DCO agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG, Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite, in particolare l'SDG 5 (Parità di genere) e l'SDG 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica).

Sono ora aperte le candidature per le micro, piccole e medie imprese idonee di tutti gli Stati membri della DCO. Le imprenditrici possono candidarsi per registrare il proprio interesse all'indirizzo: https://dco.org/we-elevate-application/ e iniziare il loro percorso di formazione volto a trasformarsi in marchi digital-first in grado di espandersi a livello globale.

*Fonte: AETOSWire

