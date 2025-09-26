TestMu Conference 2025: l'evento di punta di LambdaTest segna un nuovo traguardo nel mondo dei test del software

Oltre 75.000 registrazioni, più di 100 relatori e informazioni senza precedenti nel futuro del collaudo e dello sviluppo del software

SAN FRANCISCO: LambdaTest, una piattaforma ingegneristica di qualità GenAI-native ha concluso la quarta edizione della Testμ ("TestMu") Conference 2025, un summit virtuale di 3 giorni per parlare del futuro dell'ingegneria di qualità e definire una chiara visione azionabile per il futuro dell'industria basata sull'AI.

La conferenza ha avuto un'enorme convergenza mondiale di talenti e idee, attraendo oltre 75.000 collaudatori, sviluppatori, promotori di tecnologia e community leader dalla comunità di verifica e sviluppo di software da più di 130 Paesi.

Fonte: Business Wire