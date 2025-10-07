▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Lattice presenterà l'innovazione dell'Edge AI in occasione della conferenza FPGA Horizons

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 26/09/2025

Business Wire

HILLSBORO, Oregon: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, ha annunciato oggi la sua partecipazione alla prossima conferenza FPGA Horizons, che si terrà il 7 ottobre 2025 a Londra, nel Regno Unito.

Come parte del programma tecnico della conferenza, Lattice fornirà una presentazione e ospiterà una demo showcase incentrata su come le sue soluzioni FPGA a bassa potenza stiano favorendo l'avanzamento dell'IA sull'Edge.

  • Chi: Lattice Semiconductor
  • Cosa / Quando (GMT+2):
    • 7 ottobre 2025
    • Demo showcase sull'Edge AI
    • Tech Talk (11 – 11:30):
      • Solving Your Power Puzzle: Lattice FPGAs’ Path to Uncompromised Low Power (Risolvere l'enigma della potenza: il percorso dei FPGA di Lattice verso una bassa potenza senza compromessi)
  • Dove:
    • Conferenza FPGA Horizons, Pullman London St Pancras, 100 - 110 Euston Road, NW1 2AJ, Regno Unito

FPGA Horizons è una conferenza con sede nel Regno Unito per gli specialisti del settore FPGA.

Risorse di supporto

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com. È possibile seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Fonte: Business Wire



