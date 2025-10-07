Lattice presenterà l'innovazione dell'Edge AI in occasione della conferenza FPGA Horizons

HILLSBORO, Oregon: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, ha annunciato oggi la sua partecipazione alla prossima conferenza FPGA Horizons, che si terrà il 7 ottobre 2025 a Londra, nel Regno Unito.

Come parte del programma tecnico della conferenza, Lattice fornirà una presentazione e ospiterà una demo showcase incentrata su come le sue soluzioni FPGA a bassa potenza stiano favorendo l'avanzamento dell'IA sull'Edge.

Chi: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Cosa / Quando (GMT+2): 7 ottobre 2025 Demo showcase sull'Edge AI Tech Talk (11 – 11:30): Solving Your Power Puzzle: Lattice FPGAs’ Path to Uncompromised Low Power (Risolvere l'enigma della potenza: il percorso dei FPGA di Lattice verso una bassa potenza senza compromessi)

Dove: Conferenza FPGA Horizons, Pullman London St Pancras, 100 - 110 Euston Road, NW1 2AJ, Regno Unito



FPGA Horizons è una conferenza con sede nel Regno Unito per gli specialisti del settore FPGA.

Risorse di supporto

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito https://www.latticesemi.com

Per ulteriori informazioni sulla conferenza, visitare il sito https://www.fpgahorizons.com/

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

