Perseus svilupperà il primo veicolo elettrico basato sull'AI in Europa

LONDRA: Perseus Motor Corporation, il primo brand europeo di EV AI-native, oggi ha annunciato una storica alleanza strategica con SODA.Auto, un leader nel settore dei veicoli definiti dall'AI e dal software, per sviluppare congiuntamente la prima Human–Machine Interface (HMI, interfaccia uomo-macchina) alimentata dall'AI più all'avanguardia al mondo. Questa collaborazione segna un passaggio decisivo verso la ridefinizione del rapporto tra esseri umani e veicoli nell'era della mobilità intelligente.

“Perseus è stata fondata sulla base della realizzazione che l'automobile di oggi è passiva e isolata, mentre io volevo un veicolo che potesse facilmente collaborare con il mio mondo frenetico di tutti i giorni. Ho immaginato un veicolo che pensa, si adatta e si evolve intorno al suo conducente”, ha dichiarato Mohammed Yehya El Bakkali, Fondatore e CEO di Perseus Motor Corporation.

Fonte: Business Wire