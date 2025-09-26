HIVEN® di Marginum per la neurochirurgia riceve l'approvazione per il marchio CE a velocità record

KUOPIO, Finlandia: Marginum annuncia un traguardo significativo mentre il suo dispositivo di punta, HIVEN®, riceve l'approvazione per il marchio CE. La certificazione MDR implicita rappresenta un importante traguardo normativo.

Marginum, un'azienda finlandese di tecnologia medica, ha fatto rapidi progressi nella convalida della tecnica del monitoraggio dell'agoaspirato (ATM) e ha ricevuto il certificato MDR a velocità record, in poco più di 4 anni e mezzo. Il team di Marginum ha sviluppato con successo un dispositivo medico innovativo di classe IIb che affronta un'esigenza medica non soddisfatta per rilevare con precisione i tessuti tumorali durante l'intervento, senza compromettere flussi di lavoro esistenti.

Una nuova era di precisione nella chirurgia oncologica

Fonte: Business Wire