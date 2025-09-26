Un nuovo rapporto Rithum rivela perché i leader del commercio sono impreparati davanti alle difficoltà nel 2026

Lanciato al Rithum LIVE, The 2026 Commerce Readiness Index esplora la prontezza dei dirigenti del commercio ad affrontare le difficoltà macroeconomiche del 2026.

ATLANTA: Rithum, un fornitore leader globale di soluzioni per il commercio, oggi ha lanciato The 2026 Commerce Readiness Index al summit inaugurale Rithum LIVE di New York City. Basato su un sondaggio condotto tra 200 dirigenti del settore della rivendita e dei marchi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, il rapporto rivela le fratture che minano la prontezza per il 2026, dall'adozione dell'AI alla mitigazione dei dazi, ai flussi di lavoro frammentari. Il sondaggio evidenzia le aree sulle quali si stanno concentrando i leader tra la pressione crescente per modernizzare le operazioni e quelle carenti in termini di efficienza, rapidità e competitività.

Fonte: Business Wire