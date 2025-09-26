Andersen Consulting arricchisce i servizi di trasformazione digitale con Digital Works Group

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting rafforza le sue capacità di trasformazione aziendale e di trasformazione digitale grazie a un Accordo di collaborazione con Digital Works Group, azienda nota per le attività di cambiamento complesso e le soluzioni di problemi aziendali attraverso la trasformazione digitale, dei dati, dell'AI e dei processi.

Fondata nel 2011, Digital Works Group offre supporto strategico a clienti che affrontano cambiamenti commerciali e operativi complessi, spesso guidati da innovazione digitale e dei dati e tecnologie rivoluzionarie come l'AI e la blockchain. L'azienda è specializzata in strategia aziendale; analisi competitiva e trasformazione digitale, dei dati e dell'AI, con un focus sull'esperienza clienti, sulla gestione dei dati e sulla governance, L'integrazione dell'AI e il miglioramento agile dei processi. Digital Works Group supporta i clienti in settori che comprendono servizi finanziari, governo, B2B, telecomunicazioni, retail e no-profit, guidandole dalla pianificazione alla consegna attraverso un approccio pratico e orientato sui risultati.

“Per noi di Digital Works Group, la priorità è fornire risultati aziendali concreti, non solo raccomandazioni”, ha dichiarato Andrew Salmon, managing partner di Digital Works Group. “Abbinando l'esperienza a livello senior nel settore e metodologie comprovate, adottiamo un approccio collaborativo che consente ai clienti di creare una capacità duratura. Entrare a far parte di Andersen Consulting come azienda collaboratrice ci permette di ampliare l'impatto del nostro lavoro e di contribuire a iniziative trasformative su scala globale”.

“Digital Works Group apporta un equilibrio unico di pensiero strategico e realizzazione pratica alla nostra piattaforma di consulenza”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “L'esperienza diversificata del team nel guidare le organizzazioni attraverso il cambiamento rafforzerà la nostra capacità di aiutare i clienti a promuovere una trasformazione significativa nel contesto in rapida evoluzione di oggi”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire