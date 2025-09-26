▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Hitachi annuncia la creazione di una NVIDIA AI Factory per accelerare l’innovazione dell’IA fisica

Hitachi, Ltd. (TSE:6501, “Hitachi”) oggi ha annunciato la creazione di una Hitachi AI Factory globale, basata sull’architettura di riferimento NVIDIA AI Factory, per fornire un’infrastruttura ...

Pubblicato il: 26/09/2025

Un’iniziativa strategica che combina il vasto know-how di Hitachi nella tecnologia operativa (OT) con la potenza del computing accelerato e dello stack software IA di NVIDIA

SANTA CLARA, California: Hitachi, Ltd. (TSE:6501, “Hitachi”) oggi ha annunciato la creazione di una Hitachi AI Factory globale, basata sull’architettura di riferimento NVIDIA AI Factory, per fornire un’infrastruttura centralizzata progettata per accelerare lo sviluppo e la diffusione di soluzioni di IA fisica nei settori del core business Hitachi. La AI Factory è basata sulla tecnologia Hitachi iQ con sistemi NVIDIA HGX B200 dotati di GPU NVIDIA Blackwell; Hitachi iQ M Series con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Server Edition; e sulla piattaforma di networking Ethernet NVIDIA Spectrum-X.

