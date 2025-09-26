Gli Stati membri della DCO sottolineano l'impegno per la cooperazione digitale in una dichiarazione congiunta all'80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80)

New York, Stati Uniti: Gli Stati membri della Digital Cooperation Organization (DCO) si sono riuniti per il primo Dialogo di alto livello sulla cooperazione digitale a margine dell'80a Assemblea Generale delle Nazioni Unite e hanno adottato una dichiarazione congiunta in cui si chiede una cooperazione globale urgente per garantire che la trasformazione digitale diventi un motore di resilienza, prosperità e pace.

Sulla scia dello slancio dato dal Patto digitale globale delle Nazioni Unite (Global Digital Compact), adottato nel 2024, e dall'Agenda quadriennale della DCO per la resilienza e la prosperità digitali (2025-2028), gli Stati membri della DCO si sono uniti per un obiettivo preciso: garantire che la trasformazione digitale diventi una forza per la prosperità e la pace, non per l'esclusione e la frammentazione.

Nel corso delle deliberazioni, i rappresentanti degli Stati membri della DCO hanno riconosciuto l'urgenza di superare la frammentazione digitale e rafforzare la cooperazione tra paesi e organizzazioni. Si sono impegnati a sostenere l'espansione di modelli di collaborazione innovativi per la trasformazione digitale, anche attraverso la cooperazione sud-sud e triangolare. Si sono inoltre assunti l'impegno di allineare gli sforzi nazionali ai principi condivisi in materia di inclusione digitale, innovazione responsabile ed ecosistemi digitali resilienti.

I leader hanno ribadito il valore degli strumenti basati sui dati, come il DCO Digital Economy Navigator, per monitorare i progressi e definire le politiche. Hanno inoltre accolto con favore l'espansione del Group of Friends for Digital Cooperation delle Nazioni Unite, copresieduto da Pakistan e Arabia Saudita, come meccanismo fondamentale per sostenere le iniziative e il dialogo multilaterale nella sede delle Nazioni Unite.

L'annuncio posiziona la DCO come catalizzatore di una nuova era di cooperazione digitale multilaterale, impegnata a collaborare con le Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali e i partner per costruire un futuro digitale inclusivo, sostenibile e resiliente.

Per leggere la dichiarazione congiunta completa, visitare: (https://dco.org/wp-content/uploads/2025/09/High-level-Ministerial-Dialogue-on-Digital-Cooperation-JOINT-STATEMENT.pdf).

