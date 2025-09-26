▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Gli Stati membri della DCO sottolineano l'impegno per la cooperazione digitale in una dichiarazione congiunta all'80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80)

Gli Stati membri della Digital Cooperation Organization (DCO) si sono riuniti per il primo Dialogo di alto livello sulla cooperazione digitale a margine dell'80a Assemblea Generale delle Nazioni Unite...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 26/09/2025

Business Wire

New York, Stati Uniti: Gli Stati membri della Digital Cooperation Organization (DCO) si sono riuniti per il primo Dialogo di alto livello sulla cooperazione digitale a margine dell'80a Assemblea Generale delle Nazioni Unite e hanno adottato una dichiarazione congiunta in cui si chiede una cooperazione globale urgente per garantire che la trasformazione digitale diventi un motore di resilienza, prosperità e pace.

Sulla scia dello slancio dato dal Patto digitale globale delle Nazioni Unite (Global Digital Compact), adottato nel 2024, e dall'Agenda quadriennale della DCO per la resilienza e la prosperità digitali (2025-2028), gli Stati membri della DCO si sono uniti per un obiettivo preciso: garantire che la trasformazione digitale diventi una forza per la prosperità e la pace, non per l'esclusione e la frammentazione.

Nel corso delle deliberazioni, i rappresentanti degli Stati membri della DCO hanno riconosciuto l'urgenza di superare la frammentazione digitale e rafforzare la cooperazione tra paesi e organizzazioni. Si sono impegnati a sostenere l'espansione di modelli di collaborazione innovativi per la trasformazione digitale, anche attraverso la cooperazione sud-sud e triangolare. Si sono inoltre assunti l'impegno di allineare gli sforzi nazionali ai principi condivisi in materia di inclusione digitale, innovazione responsabile ed ecosistemi digitali resilienti.

I leader hanno ribadito il valore degli strumenti basati sui dati, come il DCO Digital Economy Navigator, per monitorare i progressi e definire le politiche. Hanno inoltre accolto con favore l'espansione del Group of Friends for Digital Cooperation delle Nazioni Unite, copresieduto da Pakistan e Arabia Saudita, come meccanismo fondamentale per sostenere le iniziative e il dialogo multilaterale nella sede delle Nazioni Unite.

L'annuncio posiziona la DCO come catalizzatore di una nuova era di cooperazione digitale multilaterale, impegnata a collaborare con le Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali e i partner per costruire un futuro digitale inclusivo, sostenibile e resiliente.

Per leggere la dichiarazione congiunta completa, visitare: (https://dco.org/wp-content/uploads/2025/09/High-level-Ministerial-Dialogue-on-Digital-Cooperation-JOINT-STATEMENT.pdf).

*Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire



