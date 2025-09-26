L&T Technology Services e Siemens si alleano per la trasformazione guidata dall'AI nell'ingegneria di processo e nella produzione intelligente

La collaborazione sbloccherà nuove possibilità nel segmento della sostenibilità di LTTS e fornirà l'automazione basata sulla simulazione e soluzioni abilitate all'AI per diversi settori

BENGALURU, India: L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale in AI, Digital & ER&D Consulting Services (Servizi di consulenza AI, digitali e di ricerca e sviluppo ingegneristico) ha annunciato una collaborazione estesa con Siemens Limited, azienda tecnologica leader nel settore incentrata sull'industria, le infrastrutture e la mobilità. Questa collaborazione mira a promuovere Machine & Line Simulation e IIoT Technology, segnando un nuovo standard di riferimento per l'innovazione nel segmento Sostenibilità di LTTS, che comprende Ingegneria di processo, Produzione discreta e Prodotti industriali.

Attraverso questa collaborazione, LTTS utilizzerà il portafoglio di tecnologia digitale di Siemens Limited per offrire automazione guidata dalla simulazione e soluzioni abilitate all'IIoT per vari settori, tra cui quello automobilistico e dei trasporti, dei prodotti industriali e dell'ingegneria di processo e di impianto.

Fonte: Business Wire