Neural Concept accelera l'adozione dell'IA integrata con una crescita aziendale del 100%

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 29/09/2025
LOSANNA, Svizzera: Neural Concept, l'ambiente di ingegneria AI-first leader nello sviluppo di prodotti, oggi ha segnalato una notevole accelerazione dell'aumento di clienti e dell'adozione della piattaforma fino ad oggi nel 2025. A seguito della forte domanda, l'azienda sta scalando i suoi teams in tutta Europe, in Nord America e in Asia.
L'adozione della piattaforma di Neural Concept da parte delle aziende è raddoppiata dal gennaio 2025, supportata da un aumento del 40% delle upsell, mentre i clienti si espandono dalle applicazioni su misura all'utilizzo a livello aziendale.
Fonte: Business Wire