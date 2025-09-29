▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Neural Concept accelera l'adozione dell'IA integrata con una crescita aziendale del 100%

Neural Concept, l'ambiente di ingegneria AI-first leader nello sviluppo di prodotti, oggi ha segnalato una notevole accelerazione dell'aumento di clienti e dell'adozione della piattaforma fino ad oggi...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 29/09/2025

Business Wire
  • L'adozione della prima piattaforma di ingegneria AI-first da parte delle aziende registra un'impennata del 100%, consentendo agli OEM di realizzare un'ingegneria a prova di futuro con flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale e guidati dall'uomo.
  • I clienti di quest'anno comprendono Renault, Leonardo, GE Vernova U.S., Hanwha Ocean, Sumitomo Wiring Systems, SPAL Automotive, Kautex e Multi-Wing.

LOSANNA, Svizzera: Neural Concept, l'ambiente di ingegneria AI-first leader nello sviluppo di prodotti, oggi ha segnalato una notevole accelerazione dell'aumento di clienti e dell'adozione della piattaforma fino ad oggi nel 2025. A seguito della forte domanda, l'azienda sta scalando i suoi teams in tutta Europe, in Nord America e in Asia.

L'adozione della piattaforma di Neural Concept da parte delle aziende è raddoppiata dal gennaio 2025, supportata da un aumento del 40% delle upsell, mentre i clienti si espandono dalle applicazioni su misura all'utilizzo a livello aziendale.

Fonte: Business Wire



