Solaris seleziona ACI Connetic per adeguare la sua infrastruttura di pagamenti alle esigenze future

ACI Worldwide (NASDAQ:ACIW), azienda innovatrice originale nell'ambito della tecnologia di pagamenti globali, ha annunciato oggi che Solaris SE, la piattaforma finanziaria integrata leader in Europa, ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 29/09/2025

Business Wire

La piattaforma leader in Europa nel settore della finanza integrata consolida tutti i pagamenti istantanei SEPA nella piattaforma per pagamenti cloud-native leader del settore di ACI

OMAHA, Nebraska e LONDRA: ACI Worldwide (NASDAQ:ACIW), azienda innovatrice originale nell'ambito della tecnologia di pagamenti globali, ha annunciato oggi che Solaris SE, la piattaforma finanziaria integrata leader in Europa, ha selezionato ACI Connetic per consolidare tutti i pagamenti istantanei SEPA in ACI Connetic, la piattaforma di pagamenti cloud-native dalla tecnologia all'avanguardia di ACI.

ACI Connetic è l'unica soluzione unificata del settore che integra perfettamente i pagamenti account-to-account (A2A), l'elaborazione delle carte e la prevenzione delle frodi gestita dall'IA in un'unica architettura modulare cloud-native. In tal modo consente agli istituti finanziari di semplificare le operazioni, accelerare l'innovazione e soddisfare i requisiti normativi in evoluzione con agilità e convenienza superiori.

Fonte: Business Wire



