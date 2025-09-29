▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Murex annuncia un accordo strategico pluriennale di collaborazione globale con AWS per accelerare un ambizioso programma di servizi gestiti

Murex, un leader globale nelle soluzioni di tecnologia finanziaria a livello aziendale e trasversali nelle diverse attività utilizzate dagli attori dei mercati dei capitali sell-side e buy-side, e Am...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 29/09/2025

Business Wire

PARIGI: Murex, un leader globale nelle soluzioni di tecnologia finanziaria a livello aziendale e trasversali nelle diverse attività utilizzate dagli attori dei mercati dei capitali sell-side e buy-side, e Amazon Web Services, Inc. (AWS), una società del gruppo Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), oggi hanno annunciato un accordo strategico pluriennale di collaborazione, ampliando il sodalizio di lunga data tra le due società.

L'accordo è il risultato di molti mesi di intensa collaborazione tecnica tra le due organizzazioni, e consente a Murex di sviluppare ulteriormente la sua piattaforma MX.3 in una suite di servizi gestiti alimentata da AWS. Gli istituti finanziari possono già accedere a una copertura funzionale senza pari, avvalendosi nel contempo dei massimi standard di sicurezza, garantendo l'eccellenza operativa e la capacità di soddisfare requisiti normativi in continua evoluzione.

