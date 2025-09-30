Secure Headset Group® lancia una linea completa di sostituzioni delle comunicazioni mission critical per i prodotti Poly®

WHEELING, Ill.: Secure Headset Group® (SHG™), il leader americano negli endpoint specializzati delle comunicazioni, oggi ha annunciato la disponibilità immediata dei suoi adattatori e cavi push-to-talk (PTT) per auricolari di nuova generazione, offrendo un sostituto affidabile per prodotti Poly specializzati per le comunicazioni fuori produzione.

Da quasi quarant'anni, SHG sostiene le comunicazioni mission critical per le forze armate statunitensi, le comunicazioni per la pubblica sicurezza e i professionisti dell'aeronautica. Con l'uscita di Poly dal mercato specializzato nelle comunicazioni, SHG garantisce attività ininterrotte con sostituti di qualità superiore, progettati e testati negli Stati Uniti attualmente spediti entro 30 giorni.

Il nuovo portafoglio comprende:

Adattatore per auricolari PTT cordless SHG S D200 DECT – Un adattatore wireless progettato per le comunicazioni. Con DECT Security Step C, cifratura AES da 256-bit (FIPS 140-2), e una gamma massima di 130 ft., il dispositivo supporta interfacce sia analogiche che USB, proponendo affidabilità senza pari per ambienti sensibili. Sostituendo la Poly CA22CD.

– Un adattatore wireless progettato per le comunicazioni. Con DECT Security Step C, cifratura AES da 256-bit (FIPS 140-2), e una gamma massima di 130 ft., il dispositivo supporta interfacce sia analogiche che USB, proponendo affidabilità senza pari per ambienti sensibili. Sostituendo la Cavo amplificatore SHG S D145-PTT/AMP Push-To-Talk – Un cavo per amplificatore a 6 fili con pulsante PTT in linea, realizzato per più di un milione di cicli PTT, operazioni di controllo e compatibilità con console di comunicazione a 6 fili. Paragonabile al Poly SHS 1890-15.

– Un cavo per amplificatore a 6 fili con pulsante PTT in linea, realizzato per più di un milione di cicli PTT, operazioni di controllo e compatibilità con console di comunicazione a 6 fili. Cavo SHG S D145-PTT Push-To-Talk – Un cavo a 6 fili di tipo commerciale con connettività a doppie punte SHG QD-to-PJ7, facile pulsante premi per parlare, testato per garantirne la durata e la comodità durante i turni di lavoro di comunicazione estesi. Un'alternativa superiore alla Serie Poly SHS 1890.

– Un cavo a 6 fili di tipo commerciale con connettività a doppie punte SHG QD-to-PJ7, facile pulsante premi per parlare, testato per garantirne la durata e la comodità durante i turni di lavoro di comunicazione estesi. Cavo SHG S D144-AMP – Un amplificatore a 4 fili con controllo silenzioso e volume, compatibile con SHG, Poly/HP e altri auricolari con microfono. Interamente conforme al TAA, il che lo rende il sostituto preferito per il Poly P10.

“I nostri clienti si sono affidati ai prodotti Poly per decenni, e noi comprendiamo le loro preoccupazioni sulla qualità, la disponibilità e le comunicazioni sicure”, ha dichiarato Aaron Gitler, CEO di Secure Headsets Group.

“Questo lancio riguarda la garanzia: SHG offre alternative paragonabili e in molti casi superiori che sono testate, affidabili e supportate da assistenza live basata negli Stati Uniti”, ha dichiarato Peter Goldstein, CEO Clear Choice Headsets, un distributore di SHG, Poly e altri marchi leader sul mercato.

Differenziatori SHG

Qualità: 99,96% affidabilità, ingegneria di grado militare

99,96% affidabilità, ingegneria di grado militare Sicurezza / Protezione: codifica FIPS 140-2, conformità TAA & NDAA 889, aderenza al Memorandum del Dipartimento della Difesa sulle periferiche di collaborazione negli spazi sicuri

codifica FIPS 140-2, conformità TAA & NDAA 889, aderenza al Memorandum del Dipartimento della Difesa sulle periferiche di collaborazione negli spazi sicuri Disponibilità: spedizione garantita in meno di 30 giorni

spedizione garantita in meno di 30 giorni Servizio: garanzia di due anni, programma di scambio di 24 ore, gestione degli account e delle risposte con la massima attenzione.

garanzia di due anni, programma di scambio di 24 ore, gestione degli account e delle risposte con la massima attenzione. Di proprietà e gestione americane: ingegneria e progettazione statunitense, supervisione della produzione, supporto delle operazioni e live.

Tutti i prodotti sono disponibili ora. Chiamate il numero 800.827.9715 o visitate il nostro sito web @ www.secureheadsets.com/poly.

Informazioni su Secure Headset Group®

Secure Headset Group (ex Starkey Headset Group) è un'azienda statunitense che progetta e produce endpoint di comunicazione mission critical di fiducia per il Dipartimento della Difesa, i primi interlocutori, e responsabili della comunicazione aeronautica in tutto il mondo. Con quasi quattro decenni di prestazioni comprovate e un focus rinnovato sulla qualità e la disponibilità, SHG offre le soluzioni di auricolari più affidabili e sicure del settore.

