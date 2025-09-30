Secure Headset Group® lancia una linea completa di sostituzioni delle comunicazioni mission critical per i prodotti Poly®

Secure Headset Group® (SHG™), il leader americano negli endpoint specializzati delle comunicazioni, oggi ha annunciato la disponibilità immediata dei suoi adattatori e cavi push-to-talk (PTT) per ...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 30/09/2025
WHEELING, Ill.: Secure Headset Group® (SHG™), il leader americano negli endpoint specializzati delle comunicazioni, oggi ha annunciato la disponibilità immediata dei suoi adattatori e cavi push-to-talk (PTT) per auricolari di nuova generazione, offrendo un sostituto affidabile per prodotti Poly specializzati per le comunicazioni fuori produzione.
Da quasi quarant'anni, SHG sostiene le comunicazioni mission critical per le forze armate statunitensi, le comunicazioni per la pubblica sicurezza e i professionisti dell'aeronautica. Con l'uscita di Poly dal mercato specializzato nelle comunicazioni, SHG garantisce attività ininterrotte con sostituti di qualità superiore, progettati e testati negli Stati Uniti attualmente spediti entro 30 giorni.
Il nuovo portafoglio comprende:
“I nostri clienti si sono affidati ai prodotti Poly per decenni, e noi comprendiamo le loro preoccupazioni sulla qualità, la disponibilità e le comunicazioni sicure”, ha dichiarato Aaron Gitler, CEO di Secure Headsets Group.
“Questo lancio riguarda la garanzia: SHG offre alternative paragonabili e in molti casi superiori che sono testate, affidabili e supportate da assistenza live basata negli Stati Uniti”, ha dichiarato Peter Goldstein, CEO Clear Choice Headsets, un distributore di SHG, Poly e altri marchi leader sul mercato.
Differenziatori SHG
Tutti i prodotti sono disponibili ora. Chiamate il numero 800.827.9715 o visitate il nostro sito web @ www.secureheadsets.com/poly.
Informazioni su Secure Headset Group®
Secure Headset Group (ex Starkey Headset Group) è un'azienda statunitense che progetta e produce endpoint di comunicazione mission critical di fiducia per il Dipartimento della Difesa, i primi interlocutori, e responsabili della comunicazione aeronautica in tutto il mondo. Con quasi quattro decenni di prestazioni comprovate e un focus rinnovato sulla qualità e la disponibilità, SHG offre le soluzioni di auricolari più affidabili e sicure del settore.
Fonte: Business Wire