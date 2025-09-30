▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Regula posizionato come Major Player nella valutazione del dei fornitori di servizi finanziari IDC MarketScape: Worldwide Identity Verification in Financial Services 2025

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/09/2025

Business Wire

RESTON, Virginia: Regula, uno sviluppatore globale di dispositivi forensi e soluzioni di verifica dell'identità (IDV), è stato nominato Major Player nella valutazione dei fornitori IDC MarketScape: Worldwide Identity Verification in Financial Services 2025 *. Riteniamo che questo riconoscimento sia in linea con la costante attenzione dimostrata da Regula per l'innovazione nell'ambito della verifica dell'identità e per le esigenze dei clienti.

Ciò che differenzia Regula è la vastità delle sue competenze e il modo in cui sono state sviluppate le sue soluzioni. Da oltre trent'anni, Regula sviluppa hardware per uso forense e collabora a stretto contatto con esperti di sicurezza dei documenti presso frontiere, aeroporti e banche in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire



