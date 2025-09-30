▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Marcus Ryu, Cofondatore ed ex CEO di Guidewire Software, nominato General Partner di Battery Ventures

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/09/2025

Ryu, imprenditore veterano e consulente di startup, si concentrerà sul software e l'IA

SAN FRANCISCO: Battery Ventures, un'azienda globale di investimenti incentrata sulla tecnologia, ha annunciato che Marcus Ryu, imprenditore e operatore tecnologico di lunga data è stato nominato general partner.

Ryu ha cofondato Guidewire Software, azienda leader nella tecnologia assicurativa, nel 2001 e ha ricoperto l'incarico di CEO attraverso il suo IPO nel 2012 fino al 2019. Guidewire oggi ha ricavi annuali di più di 1,2 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato pari a quasi 20 miliardi di dollari, in questo mese. Dal suo ingresso in Battery nel 2022, Ryu si è concentrato sugli investimenti in aziende verticali che si occupano di applicazioni aziendali e di intelligenza artificiale, oltre che di tecnologia finanziaria e assicurativa.

Fonte: Business Wire



