Visa annuncia la disponibilità generale di VCS Hub; introduce una nuova era di innovazione nei pagamenti commerciali basati sull'IA

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 30/09/2025
La piattaforma a prova di futuro sta sbloccando pagamenti intelligenti per emittenti e fintech
SAN FRANCISCO: Visa Inc. (NYSE: V), un leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha annunciato la disponibilità generale del Visa Commercial Solutions (VCS) Hub, una piattaforma innovativa che ridefinisce il futuro dei pagamenti commerciali per emittenti e fintech di tutto il mondo.
Il VCS Hub rappresenta un rivoluzionario salto in avanti, progettato per fornire un'esperienza più facile e intelligente per tutti gli utenti. Mentre continua l'espansione, il VCS Hub incorporerà anche funzionalità di IA di nuova generazione, offrendo infine agli emittenti la capacità di sbloccare una piattaforma unificata e intelligente che trasforma la complessità in semplicità.
Fonte: Business Wire