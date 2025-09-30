▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Visa annuncia la disponibilità generale di VCS Hub; introduce una nuova era di innovazione nei pagamenti commerciali basati sull'IA

Visa Inc. (NYSE: V), un leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha annunciato la disponibilità generale del Visa Commercial Solutions (VCS) Hub, una piattaforma innovativa che ridefinisce il futu...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/09/2025

Business Wire

La piattaforma a prova di futuro sta sbloccando pagamenti intelligenti per emittenti e fintech

SAN FRANCISCO: Visa Inc. (NYSE: V), un leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha annunciato la disponibilità generale del Visa Commercial Solutions (VCS) Hub, una piattaforma innovativa che ridefinisce il futuro dei pagamenti commerciali per emittenti e fintech di tutto il mondo.

Il VCS Hub rappresenta un rivoluzionario salto in avanti, progettato per fornire un'esperienza più facile e intelligente per tutti gli utenti. Mentre continua l'espansione, il VCS Hub incorporerà anche funzionalità di IA di nuova generazione, offrendo infine agli emittenti la capacità di sbloccare una piattaforma unificata e intelligente che trasforma la complessità in semplicità.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.