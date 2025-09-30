▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Il Visa Growth Corporates Working Capital Index segnala l'ascesa del pianificatore strategico e del catalizzatore versatile che plasmano il futuro della gestione della liquidità

Visa (NYSE:V), leader mondiale dei pagamenti digitali, ha pubblicato oggi i risultati del suo terzo indice annuale Growth Corporates Working Capital Index, basato sulle informazioni ottenute da oltre

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/09/2025

I direttori finanziari e i tesorieri aziendali sfruttano l'IA, le carte e gli strumenti digitali per gestire la crescita e la volatilità

SAN FRANCISCO: Visa (NYSE:V), leader mondiale dei pagamenti digitali, ha pubblicato oggi i risultati del suo terzo indice annuale Growth Corporates Working Capital Index, basato sulle informazioni ottenute da oltre 1.400 direttori finanziari e tesorieri di 10 settori industriali e 23 paesi. I dati rivelano una svolta fondamentale nell'approccio delle medie imprese di tutto il mondo alla strategia finanziaria: il capitale circolante non è più solo una riserva, ma il nuovo motore di crescita.


