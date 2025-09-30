▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Liberty Global utilizza le soluzioni di automazione di Vecima per promuovere la semplificazione e l'efficienza della rete

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/09/2025

  • Entra® Access Test Platform aiuterà Liberty Global ad accelerare e semplificare la convergenza delle reti di accesso via cavo, fibra e mobile e dei flussi dei servizi, utilizzando strumenti e test di software automatizzati
  • Liberty Global dà priorità alla migrazione dai test manuali per ottimizzare i cicli di convalida e catturare sinergie significative in termini di tempi e costi

VICTORIA, British Columbia: Vecima Networks Inc. (TSX:VCM) ha annunciato oggi che Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB e LBTYK), una delle più importanti aziende al mondo di servizi convergenti di video, banda larga e comunicazioni, sta portando avanti la sua strategia di innovazione di rete collaborando con Entra® Access Test Platform di Vecima.


