Liberty Global utilizza le soluzioni di automazione di Vecima per promuovere la semplificazione e l'efficienza della rete

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 30/09/2025
VICTORIA, British Columbia: Vecima Networks Inc. (TSX:VCM) ha annunciato oggi che Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB e LBTYK), una delle più importanti aziende al mondo di servizi convergenti di video, banda larga e comunicazioni, sta portando avanti la sua strategia di innovazione di rete collaborando con Entra® Access Test Platform di Vecima.
Fonte: Business Wire