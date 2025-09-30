▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Rezon Bio si propone come CDMO europea per i farmaci biologici unendo efficienza dei costi e innovazione digitale

Rezon Bio oggi ha annunciato il suo debutto come Organizzazione di Sviluppo e Produzione a Contratto (CDMO) europea per i farmaci biologici. Entra nel mercato come nuovo marchio, ma si sviluppa su una...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/09/2025

Business Wire

Il nuovo marchio vanta un'esperienza comprovata: sedi con capacità speculari sottoposti a verifica da parte dell'EMA e dell'FDA in Polonia che offrono un percorso accelerato dallo sviluppo alla commercializzazione.

GDAŃSK e VARSAVIA-DUCHNICE, Polonia: Rezon Bio oggi ha annunciato il suo debutto come Organizzazione di Sviluppo e Produzione a Contratto (CDMO) europea per i farmaci biologici. Entra nel mercato come nuovo marchio, ma si sviluppa su una tradizione comprovata di promozione dei biologici dal gene a commercializzazione globale attraverso partner consolidati.

Con due strutture all'avanguardia a Gdańsk e Varsavia-Duchnice, Rezon Bio offre ai clienti un percorso completo dallo sviluppo della linea cellulare alla produzione conforme alle GMP, alla fornitura commerciale.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.