Rezon Bio si propone come CDMO europea per i farmaci biologici unendo efficienza dei costi e innovazione digitale

Il nuovo marchio vanta un'esperienza comprovata: sedi con capacità speculari sottoposti a verifica da parte dell'EMA e dell'FDA in Polonia che offrono un percorso accelerato dallo sviluppo alla commercializzazione.

GDAŃSK e VARSAVIA-DUCHNICE, Polonia: Rezon Bio oggi ha annunciato il suo debutto come Organizzazione di Sviluppo e Produzione a Contratto (CDMO) europea per i farmaci biologici. Entra nel mercato come nuovo marchio, ma si sviluppa su una tradizione comprovata di promozione dei biologici dal gene a commercializzazione globale attraverso partner consolidati.

Con due strutture all'avanguardia a Gdańsk e Varsavia-Duchnice, Rezon Bio offre ai clienti un percorso completo dallo sviluppo della linea cellulare alla produzione conforme alle GMP, alla fornitura commerciale.

Fonte: Business Wire