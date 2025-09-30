Elon Musk incontra i vertici di BRIDGE UAE per discutere del futuro dei media, della tecnologia e dell'intelligenza artificiale e riceve l'invito al summit inaugurale BRIDGE 2025

PALO ALTO, Calif.: Elon Musk, CEO di X, SpaceX, Tesla e Starlink, ha incontrato i vertici del BRIDGE Summit presso la sede centrale di Tesla a Palo Alto, in California, per discutere del futuro della tecnologia e dei media ed esplorare possibilità di collaborazione. Durante l'incontro, Musk è stato invitato a partecipare al BRIDGE Summit inaugurale, il più grande evento mondiale dedicato ai media, ai contenuti e all'intrattenimento, che si terrà ad Abu Dhabi (8-10 dicembre).

La delegazione BRIDGE era guidata da S.E. Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente dell'Ufficio nazionale dei media degli Emirati Arabi Uniti, del Consiglio dei media degli Emirati Arabi Uniti e di BRIDGE. L'incontro è in linea con la strategia di BRIDGE di costruire partnership con leader tecnologici e centri di innovazione globali e ampliare le possibilità di collaborazione tra il settore dei media e le tecnologie avanzate.

La discussione si è concentrata sull'intelligenza artificiale, i data center e l'integrità dei contenuti come motori di trasformazione. Musk ha sottolineato che l'innovazione dipenderà dalla capacità dei paesi di fornire data center alimentati da energia pulita e conveniente, sottolineando il forte posizionamento degli Emirati Arabi Uniti. Sua Eccellenza Al Hamed ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti forniscono energia pulita e a basso costo con capacità su larga scala e competitività globale, rafforzando la loro disponibilità a guidare l'intelligenza artificiale e le tecnologie avanzate.

Musk ha elogiato la visione lungimirante degli Emirati Arabi Uniti sotto la guida di Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan e ha lodato gli sforzi di Sua Altezza lo Sceicco Tahnoun bin Zayed Al Nahyan e il ruolo dell'Università di Intelligenza Artificiale Mohamed bin Zayed nel consolidare la posizione degli Emirati Arabi Uniti come polo di innovazione.

Durante una visita al laboratorio di robotica Optimus, le parti hanno affrontato il tema dell'equilibrio tra innovazione e quadri normativi etici. Hanno sottolineato la necessità di un quadro globale per un uso responsabile dell'IA nella creazione, regolamentazione e distribuzione dei contenuti.

Sono state esaminate le opportunità di cooperazione, tra cui l'ecosistema mediatico e tecnologico degli Emirati Arabi Uniti, la potenziale collaborazione nel campo dei media e dell'innovazione dell'IA, i contenuti educativi per coinvolgere i giovani nella scienza e nell'imprenditorialità e le iniziative che collegano la tecnologia verde con la narrativa dei media.

Sua Eccellenza Al Hamed ha dichiarato: "Gli Emirati Arabi Uniti ritengono che i media siano una forza potente in grado di rimodellare la conoscenza e creare consapevolezza. La collaborazione con istituzioni leader consente lo scambio di competenze, accelera l'adozione di soluzioni innovative e produce un impatto tangibile e sostenibile".

Il BRIDGE Summit fornirà "una piattaforma eccezionale per testare soluzioni audaci e non convenzionali" per contribuire a rimodellare il settore dei media, ricostruire la fiducia e definire un futuro condiviso.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire