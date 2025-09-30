▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Kao rinnova la strategia della divisione cosmetica per accelerare la crescita

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/09/2025

Per una crescita sostenibile attraverso investimenti mirati in sei brand e tre modelli di espansione internazionale

TOKYO: Il 19 settembre 2025 Kao Corporation (TOKYO:4452) ha annunciato un rinnovo della strategia della divisione cosmetica per accelerarne la crescita. Considerato un motore chiave all’interno del Gruppo Kao, la divisione cosmetica punta a raggiungere vendite nette per 400 miliardi di yen e un margine operativo del 15% nel più breve tempo possibile dopo il 2030. Come tappa intermedia verso questo obiettivo e in linea con il piano di gestione a medio termine “K27”, Kao intraprenderà una serie di iniziative strategiche volte a favorire un’ulteriore espansione.


