MultiBank Group consolida la presenza negli EAU con un nuovo ufficio ad Abu Dhabi

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 30/09/2025
La strategia di espansione del gruppo è sottolineata dall'apertura della sua 26a sede internazionale
DUBAI, Emirati Arabi Uniti: MultiBank Group, il maggior istituto mondiale di derivati finanziari, con sede a Dubai, ha annunciato l'apertura di un nuovo ufficio ad Abu Dhabi che porta la rete del gruppo a 26 sedi. L'iniziativa consolida la traiettoria del gruppo in Medio Oriente e rispecchia la visione degli EAU: affermarsi come centrale finanziaria d'eccellenza.
Questo nuovo hub, che rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia regionale di MultiBank Group e ne consolida la posizione in un mercato estremamente competitivo, ospiterà inoltre i servizi offerti tramite MEX Global, la sussidiaria del gruppo regolamentata dalla Securities and Commodities Authority (SCA).
Fonte: Business Wire