Lenovo lancia GPU Advanced Services per aiutare ad aumentare fino al 30% le prestazioni dei carichi di lavoro dell'IA

Mentre la domanda di GPU (unità di elaborazione grafica) supera la capacità di implementazione delle aziende, Lenovo oggi ha lanciato GPU Advanced Services per aiutare i clienti a incrementare fino ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/09/2025

Business Wire

I servizi flessibili semplificano l'implementazione e la gestione della GPU, aiutando le aziende ad accelerare l'adozione dell'IA, ridurre il rischio delle infrastrutture e scalare con sicurezza.

MORRISVILLE, N.C.: Mentre la domanda di GPU (unità di elaborazione grafica) supera la capacità di implementazione delle aziende, Lenovo oggi ha lanciato GPU Advanced Services per aiutare i clienti a incrementare fino al 30% le prestazioni dei carichi di lavoro e accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale.1 Le aziende possono ottenere questi vantaggi attraverso l'implementazione e l'adozione della GPU ottimizzata fornita dagli esperti di Lenovo sulla base di valutazioni interne delle prestazioni. Per le aziende, questo significa tempi di commercializzazione più rapidi per l'innovazione IA e costi delle infrastrutture inferiori grazie all'eliminazione di GPU poco utilizzate.

“Le aziende si stanno muovendo rapidamente per rendere l'IA operativa, ma molti hanno ancora difficoltà con la complessità dell'implementazione dell'infrastruttura GPU”, ha dichiarato Steven Dickens, CEO e Principal Analyst di HyperFRAME Research.

Fonte: Business Wire



