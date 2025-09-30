GoWit realizza il maggior ecosistema di media per il commercio all'ingrosso e al dettaglio della regione EMEA

NEWARK, Delaware, ISTANBUL, Turchia, e DUBAI, Emirati Arabi Uniti: GoWit, leader AdTech globale nei media dedicati al dettaglio multicanale, ha annunciato il lancio di GoWit Commerce Media, la piattaforma pubblicitaria unificata che mette in connessione dettaglianti, marchi e agenzie. GoWit rimpiazza soluzioni frammentate e riunifica oltre 7.000 marchi e agenzie con i dettaglianti leader in più di 20 mercati, per creare la maggior rete pubblicitaria dell'area EMEA. Il settore dei media dedicati al commercio, secondo le previsioni, arriverà a rappresentare un valore di 220 miliardi di dollari USA entro il 2027; questa piattaforma offre ad advertiser e media owner le dimensioni, la standardizzazione e la semplicità di cui hanno urgentemente necessità.

Infrangere le barriere del settore

Il settore dei media per il dettaglio è in crescita esponenziale, ma la sua frammentazione, i costi elevati e le lacune nella misurazione ne rallentano l'adozione.

Fonte: Business Wire