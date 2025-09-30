▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

GoWit realizza il maggior ecosistema di media per il commercio all'ingrosso e al dettaglio della regione EMEA

GoWit, leader AdTech globale nei media dedicati al dettaglio multicanale, ha annunciato il lancio di GoWit Commerce Media, la piattaforma pubblicitaria unificata che mette in connessione dettaglianti,...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/09/2025

Business Wire

NEWARK, Delaware, ISTANBUL, Turchia, e DUBAI, Emirati Arabi Uniti: GoWit, leader AdTech globale nei media dedicati al dettaglio multicanale, ha annunciato il lancio di GoWit Commerce Media, la piattaforma pubblicitaria unificata che mette in connessione dettaglianti, marchi e agenzie. GoWit rimpiazza soluzioni frammentate e riunifica oltre 7.000 marchi e agenzie con i dettaglianti leader in più di 20 mercati, per creare la maggior rete pubblicitaria dell'area EMEA. Il settore dei media dedicati al commercio, secondo le previsioni, arriverà a rappresentare un valore di 220 miliardi di dollari USA entro il 2027; questa piattaforma offre ad advertiser e media owner le dimensioni, la standardizzazione e la semplicità di cui hanno urgentemente necessità.

Infrangere le barriere del settore

Il settore dei media per il dettaglio è in crescita esponenziale, ma la sua frammentazione, i costi elevati e le lacune nella misurazione ne rallentano l'adozione.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.