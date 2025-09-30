▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Il nuovo libro di Esri analizza il modo in cui le mappe tattili forniscono un contesto essenziale per le persone ipovedenti

Esri, leader globale nel settore dell'intelligence di localizzazione, ha pubblicato il libro Tactile Mapping: Cartography for People with Visual Impairments , una raccolta di capitoli redatti da esper...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/09/2025

Business Wire

Tactile Mapping: Cartography for People with Visual ImpairmentsInclude nuovi spunti sulla progettazione e sui metodi di presentazione accessibile delle informazioni geografiche

REDLANDS, California: Esri, leader globale nel settore dell'intelligence di localizzazione, ha pubblicato il libro Tactile Mapping: Cartography for People with Visual Impairments , una raccolta di capitoli redatti da esperti, casi di studio e racconti di utenti che illustrano come la cartografia offra una maggiore accessibilità da parte di persone ipovedenti.

Le mappe tattili offrono un'indipendenza e un'inclusione maggiori per le persone non vedenti, tuttavia gran parte della ricerca svolta in quest'ambito è rimasta inaccessibile a un pubblico più vasto.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.