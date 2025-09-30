Il nuovo libro di Esri analizza il modo in cui le mappe tattili forniscono un contesto essenziale per le persone ipovedenti

Esri, leader globale nel settore dell'intelligence di localizzazione, ha pubblicato il libro Tactile Mapping: Cartography for People with Visual Impairments , una raccolta di capitoli redatti da esper...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 30/09/2025
Tactile Mapping: Cartography for People with Visual ImpairmentsInclude nuovi spunti sulla progettazione e sui metodi di presentazione accessibile delle informazioni geografiche
REDLANDS, California: Esri, leader globale nel settore dell'intelligence di localizzazione, ha pubblicato il libro Tactile Mapping: Cartography for People with Visual Impairments , una raccolta di capitoli redatti da esperti, casi di studio e racconti di utenti che illustrano come la cartografia offra una maggiore accessibilità da parte di persone ipovedenti.
Le mappe tattili offrono un'indipendenza e un'inclusione maggiori per le persone non vedenti, tuttavia gran parte della ricerca svolta in quest'ambito è rimasta inaccessibile a un pubblico più vasto.
Fonte: Business Wire