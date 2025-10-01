▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Kioxia e Sandisk annunciano l’avvio dell’attività di Fab2 presso lo stabilimento giapponese di Kitakami per soddisfare la domanda di mercato trainata dall’IA

Kioxia Corporation, un’affiliata Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A), e Sandisk Corporation (NASDAQ: SNDK) oggi hanno annunciato l’avvio dell’attività di Fab2 (K2), un impianto all’avan...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 01/10/2025

Business Wire

TOKYO e MILPITAS, California: Kioxia Corporation, un’affiliata Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A), e Sandisk Corporation (NASDAQ: SNDK) oggi hanno annunciato l’avvio dell’attività di Fab2 (K2), un impianto all’avanguardia per la produzione di dispositivi a semiconduttori, presso lo stabilimento di Kitakami nella prefettura di Iwate, in Giappone. Fab2 è in grado di produrre la memoria flash 3D a 218 strati di ottava generazione, integrando la rivoluzionaria tecnologia CBA (CMOS directly Bonded to Array) delle due aziende, oltre a futuri nodi avanzati di memoria flash 3D per rispondere alla crescente domanda di capacità di archiviazione generata dall’IA. La capacità produttiva di Fab2 aumenterà gradualmente nel tempo, in linea con l’andamento del mercato, con una produzione significativa prevista a partire dal primo semestre del 2026.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.