AT&T sceglie STREAMWIDE per alimentare l'applicazione mission critical di nuova generazione FirstNet per la sicurezza pubblica negli Stati Uniti

PARIGI: AT&T ha scelto STREAMWIDE per alimentare la sua soluzione mission critical di nuova generazione per FirstNet®, realizzata con AT&T , l'unica rete creata con e per i primi soccorritori in America. Attualmente, FirstNet supporta più di 30.000 agenzie e organizzazioni di pubblica sicurezza.

Basata sullo standard 3GPP per servizi mission critical (MCX), che comprende push-to-talk, video, dati e command & dispatch (comando e invio), la soluzione introduce capacità di nuova generazione che vanno ben oltre le reti radio tradizionali attualmente utilizzate dai primi soccorritori, compresi polizia, vigili del fuoco, ambulanze e altri servizi essenziali.

Con questa collaborazione, AT&T integra nel suo portafoglio la tecnologia mission critical testata sul campo di STREAMWIDE, creando una soluzione all'avanguardia progettata per gli ambienti più difficili.

Fonte: Business Wire