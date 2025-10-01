La soluzione di pianificazione e ottimizzazione dell'assortimento di NIQ Activate avvicina i rivenditori ai consumatori grazie alla pianificazione precisa e l'esecuzione localizzata

La tecnologia completa all'avanguardia e basata su dati chiari di NIQ assicura la presenza sugli scaffali dei prodotti giusti, al momento giusto e al posto giusto per i consumatori giusti

La realizzazione di scenari predittivi con raccomandazioni incentrate sul consumatore per soddisfare i cambiamenti della domanda, orientare le strategie di approvvigionamento e valorizzare la fedeltà

La piattaforma collaborativa globale progettata per raffinare l'assortimento di prodotti, identificare le inefficienze del planogramma e ottimizzare la distribuzione dei prodotti, allineando fornitori e rivenditori sull'assortimento

CHICAGO: NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ), azienda leader nella consumer intelligence, annuncia l'espansione di NIQ Activate, un'offerta leader nell'analisi e nelle informazioni fornite dai consumatori, che ha consentito a rivenditori e marchi di acquisire una comprensione più approfondita dei clienti per migliorare le prestazioni commerciali.

Fonte: Business Wire