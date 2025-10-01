▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

La soluzione di pianificazione e ottimizzazione dell'assortimento di NIQ Activate avvicina i rivenditori ai consumatori grazie alla pianificazione precisa e l'esecuzione localizzata

NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ), azienda leader nella consumer intelligence, annuncia l'espansione di NIQ Activate, un'offerta leader nell'analisi e nelle informazioni fornite dai consumatori, che ha cons...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 01/10/2025

Business Wire

La tecnologia completa all'avanguardia e basata su dati chiari di NIQ assicura la presenza sugli scaffali dei prodotti giusti, al momento giusto e al posto giusto per i consumatori giusti

La realizzazione di scenari predittivi con raccomandazioni incentrate sul consumatore per soddisfare i cambiamenti della domanda, orientare le strategie di approvvigionamento e valorizzare la fedeltà

La piattaforma collaborativa globale progettata per raffinare l'assortimento di prodotti, identificare le inefficienze del planogramma e ottimizzare la distribuzione dei prodotti, allineando fornitori e rivenditori sull'assortimento

CHICAGO: NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ), azienda leader nella consumer intelligence, annuncia l'espansione di NIQ Activate, un'offerta leader nell'analisi e nelle informazioni fornite dai consumatori, che ha consentito a rivenditori e marchi di acquisire una comprensione più approfondita dei clienti per migliorare le prestazioni commerciali.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.