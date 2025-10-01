Da Dubai al mondo: una piattaforma esclusiva per le startup, capace di garantire finanziamenti e accelerare la crescita globale

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: Dal 2016 Dubai ospita Expand North Star, il più grande evento al mondo dedicato alle startup e agli investitori. La fiera ha consentito a migliaia di startup digitali di ottenere investimenti multimilionari e stringere partnership strategiche per accelerare la loro crescita globale.

Organizzata dal Dubai World Trade Centre e ospitata dalla Dubai Chamber of Digital Economy, l'edizione 2025 si terrà dal 12 al 15 ottobre al Dubai Harbour e rappresenta il decimo anniversario dell'evento. L'appuntamento è diventato un trampolino di lancio fondamentale per le startup, in grado di mettere in contatto gli innovatori con i capitali e i mercati e di rafforzare la posizione di Dubai come capitale dell'economia digitale.

Le storie di successo dei partecipanti spaziano tra diversi continenti e settori. La fintech nigeriana Moove, specializzata nella mobilità, ha raccolto oltre 460 milioni di dollari da investitori tra cui Uber e BlackRock, prima di espandersi in 13 mercati globali e avvicinarsi allo status di unicorno con una valutazione di circa 750 milioni di dollari. Lo sviluppatore francese di agenti virtuali Obo si è assicurato 20 milioni di dollari nel 2024, mentre l'indiana Freshcraft Technologies ha raccolto 12,7 milioni di dollari nel 2022. Zaara Biotech, anch'essa indiana, ha attirato 10 milioni di dollari per avviare le sue attività negli Emirati Arabi Uniti.

Le startup in fase iniziale hanno condiviso questo impulso, ad esempio ShopDoc ha raccolto 1,36 milioni di dollari, Machbee Innovations ha ottenuto 1,1 milioni di dollari e Orgaayur Productions ha ottenuto 58.000 dollari per sviluppare soluzioni di agricoltura urbana.

Oltre agli investimenti, Expand North Star promuove l'espansione internazionale. Nel 2023, la britannica Lorien Finance ha utilizzato la piattaforma per lanciare la sua strategia di crescita in Medio Oriente. DeepSeek AI, espositore nel 2024, è rapidamente salito alla ribalta mondiale, sottolineando il valore dell'evento per le aziende tecnologiche all'avanguardia.

Saeed Al Gergawi, vicepresidente della Camera dell'economia digitale di Dubai, ha commentato: "Da oltre un decennio, Expand North Star è una piattaforma leader per l'innovazione e le opportunità. Le sue storie di successo dimostrano lo status di Dubai come centro globale per l'economia digitale e porta d'accesso per le startup che vogliono espandersi da Dubai al resto del mondo".

In quanto iniziativa di punta della Camera dell'Economia Digitale di Dubai, Expand North Star sostiene l'ambizione di Dubai di diventare un hub globale per l'innovazione e la tecnologia.

La Camera dell'economia digitale di Dubai lavora per posizionare Dubai come leader globale nell'economia digitale. Il suo compito è quello di attirare aziende leader, talenti specializzati e investimenti, creando al contempo un ambiente favorevole alla crescita del business digitale.

