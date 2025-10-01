Thermo Fisher Scientific presenta la Thermo Fisher Connect Platform al Lab of the Future Europe

Thermo Fisher Scientific, l'azienda leader mondiale al servizio della scienza, sponsorizza Lab of the Future Europe questa settimana ad Amsterdam, Paesi Bassi, e dimostrerà come la Thermo Fisher™ C...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 01/10/2025
Il nostro stand dimostrerà l'automazione connessa senza interruzione e il software intelligente alimentato dall'IA
WALTHAM, Mass.: Thermo Fisher Scientific, l'azienda leader mondiale al servizio della scienza, sponsorizza Lab of the Future Europe questa settimana ad Amsterdam, Paesi Bassi, e dimostrerà come la Thermo Fisher™ Connect Platform della società può integrare i laboratori e prepararli per il futuro.
Dall'ambizione digitale all'intelligenza automatizzata
Nei settori farmaceutico e delle scienze della vita, la trasformazione digitale non è più una questione di se è veloce, ma di quanto è veloce. Molti laboratori rimangono bloccati in un circolo vizioso di debito tecnico e informatica obsoleta.
Fonte: Business Wire