▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Thermo Fisher Scientific presenta la Thermo Fisher Connect Platform al Lab of the Future Europe

Thermo Fisher Scientific, l'azienda leader mondiale al servizio della scienza, sponsorizza Lab of the Future Europe questa settimana ad Amsterdam, Paesi Bassi, e dimostrerà come la Thermo Fisher™ C...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 01/10/2025

Business Wire

Il nostro stand dimostrerà l'automazione connessa senza interruzione e il software intelligente alimentato dall'IA

WALTHAM, Mass.: Thermo Fisher Scientific, l'azienda leader mondiale al servizio della scienza, sponsorizza Lab of the Future Europe questa settimana ad Amsterdam, Paesi Bassi, e dimostrerà come la Thermo Fisher™ Connect Platform della società può integrare i laboratori e prepararli per il futuro.

Dall'ambizione digitale all'intelligenza automatizzata

Nei settori farmaceutico e delle scienze della vita, la trasformazione digitale non è più una questione di se è veloce, ma di quanto è veloce. Molti laboratori rimangono bloccati in un circolo vizioso di debito tecnico e informatica obsoleta.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.