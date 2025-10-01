▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Meetup presenta un nuovo design, mentre la Gen Z e i Millennial sono alla ricerca di interazioni più personali

Meetup, la piattaforma digitale che da oltre vent'anni connette le persone della vita reale, ha appena presentato una versione profondamente rinnovata. La combinazione di effetti visivi dinamici e del...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 01/10/2025

MILANO: Meetup, la piattaforma digitale che da oltre vent'anni connette le persone della vita reale, ha appena presentato una versione profondamente rinnovata.

La combinazione di effetti visivi dinamici e dell'esperienza semplificata sono alla base del nuovo look: l'evoluzione stilistica più significativa per Meetup ad oggi, che segna una forte fiducia nella crescita continua della piattaforma e un futuro brillante. Oggi, la versione aggiornata di Meetup è attiva sul Web, e presto sarà disponibile anche la versione mobile.

Informazioni sul nuovo design

Il restyling introduce un'identità visiva aggiornata che cattura al meglio l'essenza di Meetup: persone che si riuniscono e creano connessioni umane attraverso esperienze divertenti e significative.

