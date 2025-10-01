Meetup presenta un nuovo design, mentre la Gen Z e i Millennial sono alla ricerca di interazioni più personali

MILANO: Meetup, la piattaforma digitale che da oltre vent'anni connette le persone della vita reale, ha appena presentato una versione profondamente rinnovata.

La combinazione di effetti visivi dinamici e dell'esperienza semplificata sono alla base del nuovo look: l'evoluzione stilistica più significativa per Meetup ad oggi, che segna una forte fiducia nella crescita continua della piattaforma e un futuro brillante. Oggi, la versione aggiornata di Meetup è attiva sul Web, e presto sarà disponibile anche la versione mobile.

Informazioni sul nuovo design

Il restyling introduce un'identità visiva aggiornata che cattura al meglio l'essenza di Meetup: persone che si riuniscono e creano connessioni umane attraverso esperienze divertenti e significative.

Fonte: Business Wire