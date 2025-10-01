Elemental Machines riconosciuta nel nuovo rapporto 2025 Gartner® Hype Cycle™ for the Internet of Things

CAMBRIDGE, Mass.: Elemental Machines, un pioniere di soluzioni intelligenti per attività di laboratorio, ha annunciato il riconoscimento ricevuto nell'ultimo rapporto 2025 Gartner® Hype Cycle™ for the Internet of Things. Il rapporto valuta le novità e le tendenze che interessano i responsabili dell'Internet of Things.

Elemental Machines ritiene che la ricerca aiuti i responsabili a valutare la maturità e l'adozione delle tecnologie per la pianificazione delle attività.

“Essere menzionati nel rapporto Gartner Hype Cycle è un chiaro segno dello slancio creato da Elemental Machines”, ha dichiarato Rob Estrella, CEO di Elemental Machines. “È una preziosa opportunità per dimostrare come il nostro lavoro risolva i problemi reali dei clienti e produca risultati migliori, definendo il futuro della tecnologia del laboratorio connesso e dell'intelligenza operativa.”

Fonte: Business Wire