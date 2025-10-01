WETEX 2025 accoglie un notevole gruppo di 68 sponsor locali e internazionali

Dubai, Emirati Arabi Uniti: Seguendo le direttive di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, e con il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente del Consiglio Supremo per l'Energia di Dubai, la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organizza la 27ª edizione della Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) dal 30 settembre al 2 ottobre 2025 presso il Dubai World Trade Centre.

WETEX 2025 ha attirato 68 sponsor e 18 partner e sostenitori. Alla fiera, che comprende 18 padiglioni internazionali e copre un'area di 95.000 metri quadrati, partecipano in totale 3.100 aziende provenienti da 65 paesi.

"La nostra costruttiva cooperazione e la partnership strategica con gli sponsor della fiera giocano un ruolo fondamentale nel rafforzare la posizione globale di WETEX e nel migliorare l'impatto di quest'ultima come pietra miliare fondamentale nel percorso verso un futuro sostenibile," ha dichiarato S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Amministratore Delegato e CEO di DEWA nonché Fondatore e Presidente di WETEX.

Sponsor principale

Gruppo OMNIYAT

Sponsor principali

Roads and Transport Authority (RTA), Dubai

MASDAR

TAQA

Gruppo Riyadh Cables

Emirates National Oil Company (ENOC)

Dragon Oil

Siemens - Emirati Arabi Uniti e Medio Oriente

Siemens Energy

ACWA Power

Sponsor Titanium

BinGhatti

DAMAC Properties

Dubai Cable Company (DUCAB)

Sponsor Platinum

Jeddah Cables Company, parte del Gruppo Energya

AG Power

Hitachi Energy - Emirati Arabi Uniti

HD Hyundai Electric

Centaur Group

SUNTEN

Tesar SRL

Larsen & Toubro

Sponsor strategici

Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (Empower)

SAP

Gulf Eternit Industries

National Cables Industry

Saeed Juma Al Naboodah Group

DANWAY

ARAR Group

Etihad Water and Electricity

Voltamp Energy SAOG

Green Oasis General Contracting Company

Alfanar

Emirates Transformers & Switchgear Limited

Emirates Water and Electricity Company

Federal Electricals

Sponsor media strategici

Dubai Media

Forbes Middle East

CNBC Arabia

Arabian Radio Network

Sponsor Gold

Lucy Middle East

Power Plus Cable Co

Itron

BEST

Emirates Global Aluminium

AASA MIDDLE EAST CONTRACTING CO

Trillium Flow Technologies

Afaq Al Khaleej Engineering Resources

Torishima Service Solutions

GECO Mechanical & Electrical Co

Ellington Properties

Schweitzer Engineering Laboratories (SEL)

Maetel Instalaciones y Servicios Industriales-SA (filiale di Dubai)

Ingram Micro Gulf

SOUEAST UAE

Khansaheb Group

S R Intelligent Technologies Consultancy

Fortinet

BINGHALIB GROUP OF COMPANIES

Dubai Taxi Company

GAMA Security Systems

Sponsor della tavola rotonda sulla leadership

PwC Middle East

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire