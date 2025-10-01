▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
WETEX 2025 accoglie un notevole gruppo di 68 sponsor locali e internazionali

Seguendo le direttive di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, e con il patrocinio di Sua Altezza lo...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 01/10/2025

Business Wire

Dubai, Emirati Arabi Uniti: Seguendo le direttive di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, e con il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente del Consiglio Supremo per l'Energia di Dubai, la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organizza la 27ª edizione della Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) dal 30 settembre al 2 ottobre 2025 presso il Dubai World Trade Centre.

WETEX 2025 ha attirato 68 sponsor e 18 partner e sostenitori. Alla fiera, che comprende 18 padiglioni internazionali e copre un'area di 95.000 metri quadrati, partecipano in totale 3.100 aziende provenienti da 65 paesi.

"La nostra costruttiva cooperazione e la partnership strategica con gli sponsor della fiera giocano un ruolo fondamentale nel rafforzare la posizione globale di WETEX e nel migliorare l'impatto di quest'ultima come pietra miliare fondamentale nel percorso verso un futuro sostenibile," ha dichiarato S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Amministratore Delegato e CEO di DEWA nonché Fondatore e Presidente di WETEX.

Sponsor principale

  • Gruppo OMNIYAT

Sponsor principali

  • Roads and Transport Authority (RTA), Dubai
  • MASDAR
  • TAQA
  • Gruppo Riyadh Cables
  • Emirates National Oil Company (ENOC)
  • Dragon Oil
  • Siemens - Emirati Arabi Uniti e Medio Oriente
  • Siemens Energy
  • ACWA Power

Sponsor Titanium

  • BinGhatti
  • DAMAC Properties
  • Dubai Cable Company (DUCAB)

Sponsor Platinum

  • Jeddah Cables Company, parte del Gruppo Energya
  • AG Power
  • Hitachi Energy - Emirati Arabi Uniti
  • HD Hyundai Electric
  • Centaur Group
  • SUNTEN
  • Tesar SRL
  • Larsen & Toubro

Sponsor strategici

  • Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (Empower)
  • SAP
  • Gulf Eternit Industries
  • National Cables Industry
  • Saeed Juma Al Naboodah Group
  • DANWAY
  • ARAR Group
  • Etihad Water and Electricity
  • Voltamp Energy SAOG
  • Green Oasis General Contracting Company
  • Alfanar
  • Emirates Transformers & Switchgear Limited
  • Emirates Water and Electricity Company
  • Federal Electricals

Sponsor media strategici

  • Dubai Media
  • Forbes Middle East
  • CNBC Arabia
  • Arabian Radio Network

Sponsor Gold

  • Lucy Middle East
  • Power Plus Cable Co
  • Itron
  • BEST
  • Emirates Global Aluminium
  • AASA MIDDLE EAST CONTRACTING CO
  • Trillium Flow Technologies
  • Afaq Al Khaleej Engineering Resources
  • Torishima Service Solutions
  • GECO Mechanical & Electrical Co
  • Ellington Properties
  • Schweitzer Engineering Laboratories (SEL)
  • Maetel Instalaciones y Servicios Industriales-SA (filiale di Dubai)
  • Ingram Micro Gulf
  • SOUEAST UAE
  • Khansaheb Group
  • S R Intelligent Technologies Consultancy
  • Fortinet
  • BINGHALIB GROUP OF COMPANIES
  • Dubai Taxi Company
  • GAMA Security Systems
  • Sponsor della tavola rotonda sulla leadership
  • PwC Middle East

