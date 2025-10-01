WETEX 2025 accoglie un notevole gruppo di 68 sponsor locali e internazionali

Seguendo le direttive di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, e con il patrocinio di Sua Altezza lo...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 01/10/2025
Dubai, Emirati Arabi Uniti: Seguendo le direttive di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, e con il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente del Consiglio Supremo per l'Energia di Dubai, la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organizza la 27ª edizione della Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) dal 30 settembre al 2 ottobre 2025 presso il Dubai World Trade Centre.
WETEX 2025 ha attirato 68 sponsor e 18 partner e sostenitori. Alla fiera, che comprende 18 padiglioni internazionali e copre un'area di 95.000 metri quadrati, partecipano in totale 3.100 aziende provenienti da 65 paesi.
"La nostra costruttiva cooperazione e la partnership strategica con gli sponsor della fiera giocano un ruolo fondamentale nel rafforzare la posizione globale di WETEX e nel migliorare l'impatto di quest'ultima come pietra miliare fondamentale nel percorso verso un futuro sostenibile," ha dichiarato S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Amministratore Delegato e CEO di DEWA nonché Fondatore e Presidente di WETEX.
Fonte: AETOSWire
