PhotonPay stringe una partnership con Thredd per potenziare l’infrastruttura delle carte

LONDRA: PhotonPay, una piattaforma di infrastruttura finanziaria basata sull’IA, ha siglato una partnership strategica con Thredd, una delle principali imprese internazionali nel settore dell’elaborazione dei pagamenti, per rafforzare la sottostante architettura di elaborazione delle carte PhotonPay da parte delle emittenti a livello mondiale.

Questa collaborazione consente a PhotonPay di perfezionare ulteriormente le funzionalità relative alle carte – controlli avanzati delle spese, instradamento più rapido delle transazioni e pagamenti tokenizzati – offrendo ai clienti un’esperienza di pagamento più sicura, semplice e flessibile, con carte sia virtuali sia fisiche.

Grazie alla tecnologia modulare Thredd, PhotonPay amplia la diffusione delle proprie soluzioni di pagamento con carta, garantendo al contempo la conformità alle norme locali e una maggiore efficienza operativa. Il supporto di Thredd comprende la gestione dei BIN, l’elaborazione in tempo reale e l’integrazione di funzionalità di tokenizzazione come Apple Pay e Google Pay, rafforzando la capacità di PhotonPay di offrire servizi per carte di pagamento alla scala necessaria nei principali mercati di tutto il mondo.

Fonte: Business Wire