Matthew Wise e Andressa Ferraz di ABB inclusi nell’elenco Stand Out 50 Leaders 2025 di Future of Field Service

I due alti dirigenti ABB Electrification Service ottengono il riconoscimento per l’impulso dato all’innovazione nello sviluppo di soluzioni di immagazzinamento di energia e delle strategie di servizio orientate al cliente.

Il riconoscimento ne evidenzia la leadership nell’abilitare modelli di servizio di nuova generazione, in linea con le esigenze in continua evoluzione dei clienti riguardanti la digitalizzazione e la resilienza energetica.

Inoltre sottolinea l’impegno di ABB Electrification Service ad aiutare le industrie ad ammodernare le infrastrutture critiche, estendere il ciclo di vita delle risorse e accelerare la transizione verso operazioni più intelligenti, pulite e circolari.

ZURIGO: Due alti dirigenti ABB Electrification Service sono stati inclusi nel prestigioso elenco Stand Out 50 Leaders 2025 compilato da Future of Field Service. Matthew Wise, direttore globale sviluppo strategia e business, e Andressa Ferraz, direttrice servizio di consulenza per la sostenibilità nell’area EMEA, sono stati prescelti per i loro eccezionali contributi nel ridefinire l’innovazione nei servizi sul campo e per il loro ruolo nello sviluppo di soluzioni energetiche orientate al cliente.

Fonte: Business Wire