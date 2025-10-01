Matthew Wise e Andressa Ferraz di ABB inclusi nell’elenco Stand Out 50 Leaders 2025 di Future of Field Service

Due alti dirigenti ABB Electrification Service sono stati inclusi nel prestigioso elenco Stand Out 50 Leaders 2025 compilato da Future of Field Service. Matthew Wise, direttore globale sviluppo strate...
Pubblicato il: 01/10/2025
ZURIGO: Due alti dirigenti ABB Electrification Service sono stati inclusi nel prestigioso elenco Stand Out 50 Leaders 2025 compilato da Future of Field Service. Matthew Wise, direttore globale sviluppo strategia e business, e Andressa Ferraz, direttrice servizio di consulenza per la sostenibilità nell’area EMEA, sono stati prescelti per i loro eccezionali contributi nel ridefinire l’innovazione nei servizi sul campo e per il loro ruolo nello sviluppo di soluzioni energetiche orientate al cliente.
