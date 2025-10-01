▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Allerta cybersicurezza: la vittima più frequente degli attacchi di phishing è la Gen Z

Tra la crescente incertezza sull'intelligenza artificiale e un'impennata nelle violazioni di cybersicurezza, Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), il creatore delle passkey più sicure e fornitore leader...

Pubblicato il: 01/10/2025

Un nuovo sondaggio condotto da Yubico presenta un quadro olistico della preparazione alla cybersicurezza in nove Paesi

SANTA CLARA, Calif. e STOCCOLMA: Tra la crescente incertezza sull'intelligenza artificiale e un'impennata nelle violazioni di cybersicurezza, Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), il creatore delle passkey più sicure e fornitore leader di codici di sicurezza per l'autenticazione di hardware, ha pubblicato i risultati del suo sondaggio annuale Global State of Authentication, giusto in tempo per il Mese della consapevolezza della cybersicurezza di ottobre.

Commissionato da Yubico e condotto da Talker Research, il sondaggio ha raccolto informazioni da 18.000 lavoratori adulti in 9 Paesi, tra cui Australia, Francia, Germania, India, Giappone, Singapore, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.

