Empatica rileva PKG Health per trasformare il monitoraggio della malattia di Parkinson

L'acquisizione affronta la domanda urgente di misurazioni oggettive della malattia di Parkinson negli studi clinici, rafforzando la leadership di Empatica con endpoint digitali convalidati e consolidando la sua presenza nell'assistenza clinica e nella diagnostica

BOSTON: Empatica, azienda pioniera nello sviluppo digitale di biomarcatori e nel monitoraggio dei pazienti che utilizzano dispositivi indossabili e intelligenza artificiale, ha annunciato l'acquisizione riuscita di PKG Health, un innovatore leader nel settore degli algoritmi dei disturbi del movimento e degli endpoint digitali per la malattia di Parkinson. L'acquisizione potenzia la solida tecnologia dei dispositivi indossabili approvata dall'FDA e la piattaforma di monitoraggio sanitario di Empatica con gli algoritmi comprovati per il monitoraggio dei disturbi del movimento di PKG Health, ampliando notevolmente la portata e il potenziale commerciale di Empatica nell'ambito della ricerca neurologica, dell'assistenza clinica e della diagnostica.

Fonte: Business Wire