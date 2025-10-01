▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Empatica rileva PKG Health per trasformare il monitoraggio della malattia di Parkinson

Empatica, azienda pioniera nello sviluppo digitale di biomarcatori e nel monitoraggio dei pazienti che utilizzano dispositivi indossabili e intelligenza artificiale, ha annunciato l'acquisizione riusc...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 01/10/2025

L'acquisizione affronta la domanda urgente di misurazioni oggettive della malattia di Parkinson negli studi clinici, rafforzando la leadership di Empatica con endpoint digitali convalidati e consolidando la sua presenza nell'assistenza clinica e nella diagnostica

BOSTON: Empatica, azienda pioniera nello sviluppo digitale di biomarcatori e nel monitoraggio dei pazienti che utilizzano dispositivi indossabili e intelligenza artificiale, ha annunciato l'acquisizione riuscita di PKG Health, un innovatore leader nel settore degli algoritmi dei disturbi del movimento e degli endpoint digitali per la malattia di Parkinson. L'acquisizione potenzia la solida tecnologia dei dispositivi indossabili approvata dall'FDA e la piattaforma di monitoraggio sanitario di Empatica con gli algoritmi comprovati per il monitoraggio dei disturbi del movimento di PKG Health, ampliando notevolmente la portata e il potenziale commerciale di Empatica nell'ambito della ricerca neurologica, dell'assistenza clinica e della diagnostica.

