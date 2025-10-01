▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Integrated DNA Technologies e Hamilton stringono una partnership per automatizzare i flussi di lavoro NGS personalizzabili e accelerare la scoperta di biomarcatori

Per offrire agli utenti una soluzione completa di sequenziamento di nuova generazione (NGS), dal campione al risultato, Integrated DNA Technologies (IDT), leader mondiale nel settore della genomica, e...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 01/10/2025

La collaborazione strategica offre una soluzione completa e compatibile con l’automazione dei flussi di lavoro NGS sviluppati da IDT relativi ai sistemi di gestione dei liquidi Hamilton, consentendo agli utenti di scegliere i flussi di lavoro adatti per la profilazione genomica completa di tumori solidi, emopatie e altre patologie.

BOULDER, Colo.: Per offrire agli utenti una soluzione completa di sequenziamento di nuova generazione (NGS), dal campione al risultato, Integrated DNA Technologies (IDT), leader mondiale nel settore della genomica, e Hamilton (Hamilton Company e Hamilton Bonaduz AG), una delle principali imprese internazionali nell’automazione di laboratori di precisione, hanno stretto una partnership strategica per automatizzare i flussi di lavoro della profilazione genomica completa nell’ampia gamma di soluzioni per test e componenti di ricerca NGS personalizzabili sviluppati da IDT, mettendo a disposizione dei laboratori un percorso efficiente per accelerare importanti scoperte genomiche.


